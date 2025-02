Der Vorsitzende Tim Geiser, selbst erst ein Jahr an der Spitze des Musikvereins, war mit seiner Mannschaft vollumfänglich zufrieden.

Die durchführten Veranstaltungen seien gut verlaufen, insbesondere das Maifest am 1. Mai inklusive dem Oldtimertreffen sei erneut ein Publikumsmagnet gewesen. Die zu bewältigenden organisatorischen Aufgaben konnten im Ausschuss auf vielen Schultern verteilt werden – was jedoch nicht darüber hinwegtäuscht, dass es dem Verein an Mitgliedern fehle.

Ein toller Dirigent

So wäre die Durchführung vereinseigener Veranstaltungen ohne die Unterstützung anderer Vereine nicht mehr möglich gewesen.

Besonders gefreut habe es ihn, dass man mit dem neuen Dirigent Andreas Welle einen tollen musikalischen Leiter gefunden habe, der zum Verein passe, diesen musikalisch nach vorne bringt und unter dem das Musizieren Spaß macht.

Gute Jugendzusammenarbeit

Welle selbst bestätigte Geisers Eindruck und lobte die Musiker für die gute Zusammenarbeit unter seiner neuer Führung. Eine umfangreichere Besetzung der einzelnen Register wäre aus seiner Sicht jedoch wünschenswert.

Die scheidende Jugendleiterin Sabrina Schmid berichtete von den Aktionen der insgesamt 40 Jungmusiker und lobt insbesondere die Zusammenarbeit mit den Kooperationen der Musikvereine Wittershausen, Bergfelden und Sigmarswangen, mit denen die Jugendlichen gemeinsam am Instrument ausgebildet werden.

Neue Gesichter gewählt

Kassierer Robin Kipp machte in seinem Kassenbericht deutlich, dass aufgrund der gestiegenen Ausgaben die erfolgreiche Durchführung der Veranstaltungen unerlässlich sei und die laufenden Kosten decken zu können.

Bei den anschließenden Wahlen folgte Martin Sackmann auf Jürgen Pfau als zweiter Vorsitzenden, der nach jahrzehntelanger Arbeit in der Vorstandschaft zurücktrat. Als neue Jugendleiterin wurde Annalena Wiedmann gewählt.

Fasnet, Pfingsten und Jahreskonzert

In ihren Ausschussposten bestätigt wurde Robin Kipp als Kassierer sowie Madelein Geiser und Diana Stierle (beide Ausschuss aktiv) und Steffi Schwabe (Ausschuss passiv).

Der Musikverein lädt am Vöhringer Umzug erneut in die ehemalige Linde in seinen Fasnetsbesen ein. Weiter ist am 1. Mai wieder das Maifest mit Oldtimertreffen geplant. Am Pfingstsamstag organisiert der Musikverein den diesjährigen Pfingstmarkt in der Vöhringer Dorfmitte. Das Jahreskonzert findet am 13. Dezember in der Tonauhalle statt.