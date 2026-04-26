Musik in Tieringen: Mit dem Dudelsack auf Du und Du

Der Musikverein Tieringen feiert in diesem Jahr sein 125. Jubiläum. Mit einem gelungenen Festakt wurde der „Fest-Marathon“ in der Tieringer Schlichemhalle eröffnet.
Jürgen Merz, einer der drei Vorsitzenden des Musikvereins Tieringen (MV), zeigte sich in seiner Begrüßung mehr als erfreut, denn die Halle war voll besetzt. So hieß er unter anderem den Vorsitzenden des Blasmusik-Kreisverband Karl Edelmann willkommen, genauso wie die Ortsvorsteherin Isabella Merkt, Pfarrer Philipp Haas und einige mehr. Es zeigt die Verbundenheit zum Verein, der in Tieringen ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens ist. Auch ist der Musikverein mehr als nur ein Verein, der Musik macht. Viele Konzerte, Auftritte, Feste und gemeinsame Erlebnisse sowie viele ehrenamtliche Stunden zeichnen den Verein aus, so Merz.