Musik in Tieringen: Mit dem Dudelsack auf Du und Du

Jürgen Merz, einer der drei Vorsitzenden des Musikvereins Tieringen (MV), zeigte sich in seiner Begrüßung mehr als erfreut, denn die Halle war voll besetzt. So hieß er unter anderem den Vorsitzenden des Blasmusik-Kreisverband Karl Edelmann willkommen, genauso wie die Ortsvorsteherin Isabella Merkt, Pfarrer Philipp Haas und einige mehr. Es zeigt die Verbundenheit zum Verein, der in Tieringen ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens ist. Auch ist der Musikverein mehr als nur ein Verein, der Musik macht. Viele Konzerte, Auftritte, Feste und gemeinsame Erlebnisse sowie viele ehrenamtliche Stunden zeichnen den Verein aus, so Merz.

Jugendkapelle eröffnet den musikalischen Reigen Den musikalischen Reigen eröffnete die Jugendkapelle unter der Leitung von Alexander Heimann. Er hatte mit seinen Schützlingen den Fliegermarsch aus dem Jahre 1912 (von Hermann Dostal) einstudiert. Calvin Stingel hatte zu den Stücken der JuKa (das zweite Stücke war „Music from West Side Story“) ein paar interessante Informationen parat. Es war den jungen Musikerinnen und Musikern, die von einigen Erwachsenen unterstützt wurden, anzumerken, dass die Freude am Musizieren sehr groß ist. Begeisterung pur eben, die auch auf die vielen Zuhörer überging.

Ein besonderer Moment war das „Projektorchester“. Die Jugendkapelle wurde ergänzt von den Jüngsten des Musikverein. Die Jugendleiterin Larissa Grünes gesellte sich mit den Blockflötenkindern hinzu. 45 junge Musizierende präsentierten „A Song For You“ von Otto M. Schwarz. Zugabe-Rufe aus dem Publikum blieben dabei nicht aus, denn Alex Heimann, der den Taktstock schwang, hatte die jungen Menschen bestens auf diesen Auftritt vorbereitet.

In der gut 20-minütigen Pause konnten die Besucher eine Bilderausstellung im Eingangsbereich der Halle bewundern, der ansprechend gestaltet gleich zum Hereinspazieren einlud. Die aktive Kapelle eröffnete den zweiten Teil des Abends. Elisabeth Narr und Nadja Huber stellten die einzelnen Stücke vor. Mit dem „Tieringer Jubiläumsmarsch“, ein Stück aus der Feder von Stephan Hutter, der dieses Stück extra für das Jubiläum geschrieben und komponiert hatte, zeigte der Dirigent Oliver Herberger sein Gespür für das Können der Kapelle.

Stimmung war mehr als hervorragend

Ein Höhepunkt des Abends war zweifelsohne das Stück „Highland Cathedral“. Der MV fing an zu spielen, ehe Ekki, alias Ekkehard Herzig aus Rottenburg, mit seinem Dudelsack in die Halle zur Bühne einzog. Gänsehaut pur. Zu diesem Stück glänzte auch Severin Dinser mit seinem Trommel-Solo. Egal ob ein Medley von Abba-Liedern oder Beatles-Titeln – teilweise auch mit Solo-Einlagen von Paul Nast am Saxofon – erklang, die Stimmung in der festlich geschmückten Halle war mehr als hervorragend.

Zum eigentlichen Abschluss eines gelungenen Festakts spielte die Aktivenkapelle die Jubiläumspolka von Martin Eppacher, der unter den Gästen war. Er hatte diese Polka 2015 geschrieben und komponiert und dem Vereins zur Verfügung gestellt. Angesichts des Jubiläums hatte er noch ein tolles Geschenk mitgebracht – eine Polka eigens für den MV Tieringen. Doch ohne Zugabe durften die Musikerinnen und Musiker die Bühne nicht verlassen. Stehende Ovationen sorgten für einen ganz besonderen Moment. Mit dem „Skyboat-Song“ und noch einmal der „Highland Cathedral“ sollte ein gelungener Festakt enden.

Ehrungen für verdiente Musiker und Mitglieder des Vereins

Bei den vorangegangenen Ehrungen wurden verdiente Musiker und Mitglieder des Vereins geehrt. So erhielten für eine 30-jährige passive Mitgliedschaft folgende Mitglieder eine Ehrennadel in Gold: Michael Bach, Harald Eppler, Olga Ernst, Heinrich Gomringer, Ute Fischbach, Volker Schmid und Heike Lebherz. Edgar Link, der nicht anwesend war, wurde für seine 40-jährige Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt. Karl Edelmann ehrte danach aktive Musiker: Ingo Paul, Jörg Berbalk und Oswin Angst wurde für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet. Sie erhielten die Ehrennadel in Gold für 30-jährige aktive Tätigkeit mitsamt Urkunde. Daniel Paul, Vorstand der Finanzen, wurde für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeiten mit der Verdienstmedaille in Bronze ausgezeichnet.

Zum Schluss eines tollen Abends dankte Jürgen Merz allen Beteiligten, die in irgendeiner Weise mitgeholfen hatten. So zum Beispiel dem benachbarten Musikverein Hausen a.T., der umgehend seine Zusage gab, die Bewirtung zu übernehmen. Ein Beweis, dass es über die Ortsgrenzen hinaus eine starke Verbundenheit zu anderen Musikvereinen gibt, die auch gelebt wird. Mit der ausgelegten Festschrift wurde dieser Abend abgerundet, an dem noch ausgiebig bis in die späten Nachtstunden gefeiert wurde.