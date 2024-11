Musik in Sulz

Dass es der fünfköpfigen Band „September“ tatsächlich gelungen ist, einen eigenen unverkennbaren Sound zu erschaffen, erlebte das Publikum jüngst in Sulz in „Halle 16“. Mit „latin-flavoured music“ groovten sie durch die Nacht und mussten am Ende auch noch zwei Zugaben spielen.