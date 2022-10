Musik in Schiltach

1 Mareike Götz (links) und Emma Schuffenhauer freuen sich, endlich wieder mit einem Gospel-Workshop an den Start zu gehen. Foto: Sum

Was als kleines Projekt gestartet ist, hat sich zum Dauerbrenner entwickelt: Emma Schuffenhauer und Mareike Götz organisieren zum dritten Mal einen Gospel-Projektchor – und er soll nicht der letzte sein.















Schiltach - Vier Proben hat der Projektchor bis zu seinem ersten Auftritt am Sonntag, 30. Oktober, wo der Festgottesdienst zum Reformationstag in der evangelischen Stadtkirche mitgestaltet wird. "Geprobt wird immer freitags von 19.30 bis 21.30 Uhr. Vorkenntnisse wie Notenlesen oder Chorerfahrung sind nicht nötig", sagen Schuffenhauer und Götz. "Bei uns geht es locker zu. Uns ist es wichtig, dass die Gruppe Spaß hat. Außerdem legen wir Wert aufs Gemeinschaftsgefühl", erklären die Beiden, worauf es ihnen am meisten ankommt.

Es ist bereits der dritte Projektchor, den die beiden umsetzen. Den ersten haben sie im Frühjahr 2019 im Rahmen der Fasten-Aktionswochen "Sieben Wochen mit" angeboten. "Wir sind damals relativ blauäugig an die Sache rangegangen", geben sie zu. Zwar hatten beide schon in Chören gesungen, einen geleitet aber nicht. Doch der Erfolg gab den beiden recht: Gleich beim ersten Mal haben sich rund 40 Sänger und Sängerinnen gemeldet – "diese Resonanz hatten wir nicht erwartet". Und auch bei der Neuauflage im Herbst 2019 waren so viele Teilnehmer im Boot. Dann kam eine Projektchor-Pause, die durch Corona länger war als geplant. Jetzt freuen sich Schuffenhauer und Götz umso mehr, dass es wieder losgeht.

Alter, Wohnort, Erfahrung – alles egal

"Es ist immer schön zu sehen, wie erstaunt die Teilnehmer sind, wie schnell die Lieder funktionieren", erzählt die 19-jährige Emma Schuffenhauer, die aktuell ein Freiwilliges Soziales Jahr im Bezirkskantorat Offenburg absolviert und im Anschluss Kirchenmusik studieren möchte. Für Gospel haben sie sich auch deshalb entschieden, "weil das ein Liedgut ist, zu dem jeder einen Zugang findet". Die Stücke, vier Lieder werden einstudiert, "sind recht einfach nachzusingen und haben definitiv Ohrwurmpotenzial", sagt die 24 Jahre alte Mareike Götz mit einem Lächeln. Mitmachen könne jeder: Alter, Glaubensrichtung, Vorerfahrung – all das spiele keine Rolle. "Von acht bis über 80 Jahre war schon alles dabei", sagen sie. Und auch der Wohnort ist egal: Es seien immer auch Leute aus der Umgebung dabei gewesen, etwa aus Schenkenzell, Oberwolfach oder Hausach.

Auch beim Adventssingen dabei

Aus einer kleinen Idee ist ein großes Projekt entstanden, das die Freundinnen mit Freude erfüllt: "Wir ziehen da auch immer ganz viel für uns selbst raus", verraten sie und sprechen von "Erfolgserlebnissen", wenn sie sich an die Projektchor-Auftritte zurückerinnern. Die sind offenbar so schön, dass dieses Mal gleich zwei Auftritte geplant sind: neben dem Reformationsgottesdienst außerdem noch beim Adventssingen am Samstag, 3. Dezember. Und damit nicht genug: "Im kommenden Frühjahr haben wir dann schon den nächsten Gospel-Projektchor geplant", sagen die beiden mit leuchtenden Augen.

Anmeldung

Wer beim Gospel-Projektchor dabei sein und an einem oder beiden Konzerte mitwirken möchte, kann sich über einen Flyer anmelden. Er ist auf der Internetseite der Kirchengemeinde www.ev-kirche-schiltach.de zu finden. Auf ihm finden sich außerdem die Kontaktdaten der beiden Chorleiterinnen.