Am kommenden Wochenende findet der dritte Ska- und Reggae-Weekender im Gasthaus Welschdorf statt.

Die Musikrichtung „Reggae” ist bekannt. „Ska” ist quasi die schnellere Version des Reggaes.

Am Freitagabend, 25. Oktober, geht es laut Mitteilung mit den zwei bekanntesten lokalen Bands des Genres los. Den Auftakt macht die Reggae-Band „No’t Jacob” aus Rottweil. Sie bestehen seit 2013 und haben noch nie Schiltach gespielt. Hauptact ist die Band „Das Kartoffel” aus Schramberg. Die Band gibt es bereits seit 16 Jahren. Live ist die Band “Party pur”. Einlass ist um 20 Uhr, Eintritt kostet zehn Euro.

Am Samstag, 26. Oktober, geht es bereits um 15 Uhr mit einem „Vintage”-Flohmarkt im Welschdorf los. Bis 20 Uhr kostet es keinen Eintritt. Es darf zu DJ Musik getanzt oder gesetzt werden, für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Abends kommt der große „Reggae- und Ska-Zirkus” vorbei. Dieser gastiert zum ersten Mal in Baden Württemberg. Der Zirkus besteht aus drei Bands. Den Auftakt werden die „Upsessions“ aus Holland machen. Die Band hat vor zwölf Jahren zuletzt in Schramberg gespielt. Ska in Vollendung. Als zweiter Act wird das Duo „Patsy & Capone” zum Tanz aufspielen – quasi die Johnny Cashs und June Carters des Reggaes. Die beiden kommen gerade von ihrer USA-Tour zurück.

Den Abschluss macht das „Judge Dread Memorial”, welches dem verstorbenen Sänger alle Ehre macht. Eine witzige und packende Liveshow wird die Besucher erwarten. Weitere Infos und Karten (auch zum Flohmarkt) unter Telefon 0171/7 35 39 57.