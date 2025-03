1 „Gankino Circus“ besteht aus vier virtuosen Musikern bei der jeder Takt knallt und jeder Song sitzt. Foto: Gankino Circus

Das Jazzfest Rottweil-Programm 2025 steht. Tocotronic, Gankino Circus, Anna Depenbusch und das Kaiser Quartett ergänzen das diesjährige Line-up.









Traditionell eröffnet die Musiknacht „Jazz in Town“ am 30. April die in diesem Jahr 37. Ausgabe des Festivals. Anschließend folgen vom 2. bis zum 17. Mai zehn hochkarätige Konzerte und Musikpartys in der Alten Stallhalle. Der Vorverkauf läuft.