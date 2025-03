1 Adax Dörsam (links) und Timo Gross treten im Refektorium des Kapuziner auf. Foto: van-der-voorden.com

Eine Hommage an Leadbelly mit den beiden preisgekrönten Musikern Timo Gross und Adax Dörsam gibt es am Sonntag, 30. März, im Kapuziner zu hören.









Einen ganz besonderen musikalischen Leckerbissen bieten Renate und Jochen Braun vom RW-Bluesbuero am Sonntag, 30. März, um 18 Uhr im Refektorium des Kapuziner in Rottweil mit zwei guten alten Bekannten, wenn Timo Gross und Adax Dörsam ihre Hommage an Leadbelly präsentieren.