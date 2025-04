1 Die Band Tocotronic brachte erst im Februar ein neues Album heraus. Foto: Noel Richter

Neben Tocotronic, Avishai Cohen Quintet und Gankino Circus bietet das Rottweiler Jazzfest jede Menge weitere Top-Acts. Bei den Tickets sollte man sich daher ranhalten, denn Pink Martini ist bereits ausverkauft.









Nur noch wenige Tage, dann ist es wieder so weit, und in Rottweil startet abermals das über die Region hinaus bekannte und beliebe „Jazzfest“ – in diesem Jahr bereits zum 37. Mal. Den traditionellen Auftakt bildet das Livemusik-Spektakel Jazz in Town am 30. April.