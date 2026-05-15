Musik in Ringingen: Gäste vereint in Dorfkinder-Seligkeit

Die „Dorfrocker“ begeisterten Ringingen. Wesentlich zur Party- und Wohlfühlatmosphäre trug die Organisation der „Rennhennen“ bei. Für einen guten Zweck war’s außerdem.
Der Kartenvorverkauf lief schleppend, schon befiel leichte Panik die Organisatorinnen. Das würde doch keine Blamage werden? Am Tag vor dem Auftritt der „Dorfrocker“ in der Ringinger Festhalle eilte dann jedoch eine ganz andere Botschaft durch die Informationskanäle; eine Eilnachricht an Fans und Partygänger, die zu lange gezögert hatten: „Alle Tickets sind ausverkauft, es tut uns leid, wir können niemanden mehr aufnehmen.“