So schön war das Buntwald-Festival 2025

Musik in Oberwolfach

Vor einer wunderschönen Schwarzwald-Kulisse durften am vergangenen Samstag rund 1800 Besucher bei bestem Wetter das Buntwald-Festival in Oberwolfach genießen. Und das machte seinem Namen alle Ehre. Was schon bei Tageslicht nach einem gemütlich geschmückten Festivalgelände aussah, wurde vor allem im Dunkeln mit den vielen aufgestellten Lichtern noch mal beeindruckender.