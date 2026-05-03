Musik in Oberndorf: Junge Künstler überzeugen mit Gitarre, Klavier und Gesang

Großen Beifall gab es beim Auftritt der Schüler aus der Karg-Elert-Musikschule Oberndorf-Sulz. Mit einer tollen Musikauswahl holten sie den Frühling in den Konzertsaal.
Das Podium für Saiten, Tasten und Gesang, zu dem die Karg-Elert-Musikschule Oberndorf-Sulz am Samstagvormittag in den Vortragssaal im Schwedenbau eingeladen hatte, wurde ein voller Erfolg. Schulleiter Kay Kieferle war sichtlich überrascht von dem guten Besuch der Veranstaltung und trug gerne zusätzliche Sitzgelegenheiten für die zahlreichen Gäste in den kleinen Konzertsaal.