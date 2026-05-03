Musik in Oberndorf: Junge Künstler überzeugen mit Gitarre, Klavier und Gesang

Großen Beifall gab es beim Auftritt der Schüler aus der Karg-Elert-Musikschule Oberndorf-Sulz. Mit einer tollen Musikauswahl holten sie den Frühling in den Konzertsaal.

Das Podium für Saiten, Tasten und Gesang, zu dem die Karg-Elert-Musikschule Oberndorf-Sulz am Samstagvormittag in den Vortragssaal im Schwedenbau eingeladen hatte, wurde ein voller Erfolg. Schulleiter Kay Kieferle war sichtlich überrascht von dem guten Besuch der Veranstaltung und trug gerne zusätzliche Sitzgelegenheiten für die zahlreichen Gäste in den kleinen Konzertsaal.

Schüler der Klassen von Barbara Schmalz (Klavier), Petra Dieterle (Gesang), Kay Kieferle (Klavier) und Christina Genthe (Gitarre) präsentierten ihre Instrumente und Stimmen und erfreuten das Publikum an diesem Morgen mit einer bunten Musikauswahl, die das draußen herrschende Frühlingswetter in den Vortragssaal holte.

Stücke sind auf hohem Niveau

Auf beeindruckende Art und Weise legten die kleinen Musiker schnell ihr Lampenfieber ab und zeigten Eltern, Großeltern und Geschwistern was sie in der Karg-Elert-Musikschule gelernt hatten. Beim Lavendeltraum beispielsweise flogen die kleinen Finger über die Tasten des Klaviers, die Akkorde der Gitarre harmonierten bei Max und Moritz und die Stimmen erfüllten den Vortragssaal mit guter Laune.

Das hohe Niveau der Vorträge beeindruckte die Zuhörer und auch bei den anwesenden Musiklehrern war ein zufriedenes Nicken zu sehen.

Das Publikum hörte den Holzschuhtanz von H.G, Heumann, J. Wanders Black Bird Song oder auch Wild & free von Lena. Das Programm war abwechslungsreich und die kleinen Musikschüler nahmen stolz den Beifall des Publikums entgegen, bevor sie nach einer Stunde wieder das herrliche Frühlingswetter vor dem Schwedenbau genossen.