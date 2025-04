Für einen wohlklingenden Abschluss der Ostertage sorgten die Chorgemeinschaft Boll/Wittershausen, ihr ortsübergreifender Chor „BoWi-Mix“ und das Vokalensemble „Klangkreation“.

Das Publikum in der fast voll besetzten Kilianskirche spendete den drei Besetzungen vom Trio bis zum Chor unter der Leitung von Theresia Buob anhaltenden Applaus. „Little Dream – Das kleine Konzert“ vereinte „traum“-hafte Melodien verschiedener Künstler und Stilrichtungen.

Lesen Sie auch

Die „Königin der Instrumente“

Ein Gewinn war die einfühlsame Begleitung am Klavier von Alfred Gemsa und Albert Wochner, am Schlagzeug von Stefan Groos.

Wochner übernahm an der Königin der Instrumente auch die musikalische Begrüßung mit dem „Marche“ von Jacques-Louis Battmann und gestaltete mit „Arioso“ von Robert Jones und „Festive Trumpet Tune“ von David German den Übergang zu den Konzertblöcken. Aktive Sängerinnen steigerten den Hörgenuss mit Informationen zu den deutsch- und englischsprachigen Chorsätzen.

Eine Million Träume

Die „BoWis“ spannten den Bogen vom beschwingten Volkslied „Träume aus der Kinderzeit“ zum Schlager. „Eine Insel aus Träumen geboren“ aus der UFA-Filmzeit thematisierte die Sehnsucht eines Seemanns nach Hawaii. Beim Udo-Jürgens-Hit „Zeig mir den Platz an der Sonne“ punkteten Solo-Sänger in den Strophen. Den Refrain des Ohrwurms klatschte das Publikum im Takt freudig mit. Auch das übrige Programm profitierte von diversen Solo-Einsätzen.

„A Million Dreams“ träumten die drei jungen Sängerinnen der „Klangkreation“ und beeindruckten mit „I have a dream“ von ABBA sowie der charmanten Aufforderung „Dream a little dream of me“.

Tolle Musicalmelodien

Eine fesselnde Darbietung gelang mit dem Sopransolo „Der kleine Sandmann bin ich“ und dem Duett „Abendsegen“ aus der spätromantischen Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck.

Für den nächsten Stilwechsel integrierte sich das Frauentrio in den Chor „BoWi-Mix“, der stimmgewaltige Musicalmelodien zu Gehör brachte und mit der Hymne „Jerusalem“ abschloss. Eingebettet in diesen Konzertteil war der Charterfolg „Earth Song“ von Michael Jackson als modernstes Stück des Abends.

Zuhörer singen mit

Das Konzert war sowohl eine Hommage an die Stimme, die von den Landesmusikräten in vierzehn Bundesländern zum Instrument des Jahres 2025 gekürt wurde, als auch Werbung in eigener Sache.

Bei der Zugabe „Großer Gott, wir loben Dich“ waren alle Zuhörer zum Mitsingen eingeladen.

Annette Breil betonte, Interessenten seien bei den Proben in Boll und Wittershausen willkommen. Die erbetenen Spenden kamen der evangelischen Kirchengemeinde und der Chorgemeinschaft zugute.