Musik in Margethausen: „Es wäre eine Bereicherung“

Der Musikverein Margrethausen würde sich über Zuwachs bei den Aktiven freuen.
Der Musikverein Margrethausen veranstaltete kürzlich seine Hauptversammlung, bei der der Vorsitzende Daniel Obajdin zunächst auf die Kooperation mit der Musikkapelle Lautlingen einging. Eigentlich war die Kooperation nur für das „Eyachtal in Konzert“ geplant. Da die Margrethausener Kapelle jedoch nur noch aus sieben aktiven Musikern besteht, wurde eine dauerhafte Kooperation mit den Lautlinger Musikern eingegangen. In seinem Rückblick hob der Vorsitzende die 750-Jahr-Feier als Höhepunkt hervor: „Alle Vereine zogen an einem Strang und es wurde ein unvergessliches Fest.“