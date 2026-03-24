Musik in Margethausen: „Es wäre eine Bereicherung“

Der Musikverein Margrethausen veranstaltete kürzlich seine Hauptversammlung, bei der der Vorsitzende Daniel Obajdin zunächst auf die Kooperation mit der Musikkapelle Lautlingen einging. Eigentlich war die Kooperation nur für das „Eyachtal in Konzert“ geplant. Da die Margrethausener Kapelle jedoch nur noch aus sieben aktiven Musikern besteht, wurde eine dauerhafte Kooperation mit den Lautlinger Musikern eingegangen. In seinem Rückblick hob der Vorsitzende die 750-Jahr-Feier als Höhepunkt hervor: „Alle Vereine zogen an einem Strang und es wurde ein unvergessliches Fest.“

Schatzmeisterin Nadine Thiel berichtete von einem stabilen Kassenstand. Nach dem Bericht der Schriftführerin Marina Fritz blickte Jugendleiterin Melanie Butz unter anderem auf den „Internationalen Vorlesetag“ im Probelokal zurück, zu dem acht Kinder gekommen waren und einen vergnüglichen Nachmittag hatten.

Dirigent Dominik Krüger ging auf das „Eyachtal in Konzert“ ein und befand, dass die Margrethausener Musiker sich gut mit den Registern aus Lautlingen ergänzten. „Es ist eine gute Zusammenarbeit mit ihnen, wir werden weitermachen.“ Die 750-Jahr-Feier war mit der großen Kapelle (Zusammenarbeit mit Musikverein Laufen, Pfeffingen, Margrethausen und Lautlingen) beim Fassanstich ein voller Erfolg. Und das, obwohl die Vorbereitungen nicht ganz einfach waren. Mit circa 80 Musikern hatte man nur drei Mal Gelegenheit zum Proben. Der Dirigent zum Abschluss: „Wir haben in unserem Verein leider nur noch sieben aktive Musiker und würden uns freuen, wenn sich wieder der eine oder andere ‚alte‘ Musiker dazugesellen würde. Es wäre eine Bereicherung für unsere Kapelle.“

Ortsvorsteher dankt für den Einsatz in der Kommune

Ortsvorsteher Markus Deufel dankte dem Vorstand und dem Verein. Der Musikverein sei bei den Festen und kirchlichen Veranstaltungen immer dabei. Er wünschte den Musikern eine klangvolle Zukunft.

Gewählt wurde ebenfalls in der Hauptversammlung. Für die nächsten zwei Jahre wurden einstimmig wiedergewählt: Vorsitzender Daniel Obajdin, stellvertretender Vorsitzende Dominik Krüger, Schriftführerin Marina Fritz, Kassiererin Nadine Thiel und Jugendleiterin Melanie Butz. Stefan Thiel schied aus eigenem Wunsch aus, neue Beisitzerin wurde Michaela Butz. Petra Kübler bleibt Beisitzerin. Kassenprüfer Tom Kübler gab sein Amt ab aus beruflichen Gründen. Uwe Fritz bleibt weiterhin dabei, neu gewählt wurde als zweite Kassenprüferin Kerstin Obajdin.

Ehrungen standen ebenfalls auf der Tagesordnung. Für 25 Jahre passive Mitgliedschaft: Franco und Marianne Eiffinger, Angelika Stingel. Für 50 Jahre passive Mitgliedschaft: Roswitha Brunner, Paul Gscheidle, Hans und Elsbeth Schreyeck. Für 65 Jahre Vereinszugehörigkeit (passiv wie aktiv) wurde Gero Schindler geehrt. Die Ehrung für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft im Musikverein überreichte Michael Bach vom Blasmusikverband an Melanie Butz. Noch ein Ausblick: Der Musikverein lädt zum Konzert in der Festhalle Lautlingen am 9. Mai, ab 19.30 Uhr ein. Die Gastkapelle ist der Musikverein aus Tieringen.