Musik in Hechingen: Die Höchststufe ist das Ziel des neuen Dirigenten

Ambitioniert und motiviert: Tobias Liedtke hat mit Beginn des Jahres 2026 die musikalische Leitung der Hechinger Stadtkapelle übernommen.
Haben sie sich gesucht und gefunden? Das wird die Zukunft zeigen. Fakt ist: Die Stadtkapelle Hechingen suchte nach dem gesundheitsbedingten Ausscheiden von Michael Koch einen neuen Dirigenten (das Engagement des Profimusikers Samuel Restle, dazu ein Eigengewächs, war von Beginn an nur als Interimslösung angedacht); Tobias Liedtke seinerseits fühlte sich von der Ausschreibung der Stadtkapelle „angesprochen“. Er habe lange schon ein „versiertes Höchststufenorchester“ leiten wollen – und das Hechinger Blasorchester sei auf dem besten Weg dahin.