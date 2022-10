3 Junge Musiker wissen, wann die neuen Fotos gemacht wurden. Foto: Ziechaus

Wie viel wiegt eine Tuba eigentlich? Und welches Instrument ist da gerade zu hören? Fragen wie diese hatten die Mitrater der Gaudispiele des Musikvereins Concordia zu lösen.















Hardt - Im Zeichen der Blasmusik stand der erste Ehrungsabend mit Gaudi-Spielen beim Musikverein Concordia in der festlich geschmückten Arthur-Bantle-Halle in Hardt. Nach den Einschränkungen und Absagen durch die Pandemie freute sich Vorsitzender Dirk Pfaff die aufgeschobenen Ehrungen an einem "wahren Festabend" mit Blasmusik nachholen zu können. Nach der Eröffnung mit dem Ehrungsmarsch "Salemonia" begrüßte er den stellvertretenden Vorsitzenden im Blasmusik-Kreisverband Rottweil-Tuttlingen, Karl-Heinz Villinger. Der sah in den Ehrungen verdienter Musiker einen guten Grund zum Feiern und erinnerte an die Zeiten vor 50 Jahren mit der Musik der "Beatles" und nach Woodstock. Heute hörten die Menschen wieder Musik von Schallplatten, aber auch von mobilen Boxen.. Als eine Art des Musikhörens habe sich Livemusik erhalten und da biete "die Blasmusik einen besonderen Hörgenuss".

Bon Jovi für die Geehrten

Zum Besten von Falco wurden die Mitglieder zu ihrem Zehnjährigen geehrt und stießen am Ehrenstammtisch vor der Bühne mit Sekt an. Lisa-Marie Broghammer, Laura Flaig, Janik Fleig, Selina Gall, Michael Ganter, Raffael Ganter, Lea Haberstroh, Selina Jauch, Fabian Klausmann, Annika Kopp, Jana Meyle und Leon Rink sind seit zehn Jahren im Orchester aktiv. Die doppelte Zeit ist Nadine Weißer im Musikverein. Für 30 Jahre erhielten von Charlie Villinger die Ehrennadel in Gold Stefanie Dieterle, Gerhard Haas, Yvonne Haas, Jochen Hirt, Gerhard Lamprecht und Verena Molitor. Sie wurden von Dirk Paff zu Ehrenmitgliedern ernannt und freuten sich über ein Medley der Hits von Bon Jovi "Runaway" und "It’s my Life" vom Orchester. Als Überraschung erhielt "der Dinosaurier im Ehrenamt" Robert Klausmann die Ehrennadel in Silber für mehr als 30 Jahre aktiver Mitgliedschaft. Für 50 Jahre im Musikverein erhielten Paul Moosmann und Ludwig Ganter die Ehrennadel in Gold mit Diamanten und hörten nach "Africa" die Polka Pfingstwiese.

Wie schwer ist eine Tuba?

Wahre Begeisterung lösten die Jubiläumsklänge aus, bevor das Gauditeam Franz Marte und Gerhard Lamprecht übernahm und verkündete: "Ab jetzt ist alles erlaubt." Mit den Spielen wurde es "uff’m Hardt schwäbisch" stellte Marte zehn Fragen zum Musikverein an zwei Gruppen aus dem Publikum. Zu raten war das Gewicht einer Tuba (Lösung: elf Kilo), die nicht nur schwergewichtig ist, sondern auch das teuerste Instrument im Orchester. Überraschend, dass der durchschnittliche Bierverbrauch in den Proben ganz einfach bei Null liegt, erst hinterher darf der Durst gelöscht werden.

Stücke schnell erraten

Das Orchester unter Daniel Weißer spielte die Ratestücke so gut, dass sie von allen Rateteams souverän erkannt wurden. Nicht ganz so einfach war das Erkennen der Instrumente, mit denen sie gespielt wurden. Naturtalente entpuppten sich beim Spielen und wurden sofort für die nächste Probestunde eingeladen. Die Fotos des Orchesters von 1988 bis 2018 waren nicht ganz so einfach einzuordnen, aber mit dem "böhmischen Traum" wurden alle Rateteams belohnt und mit "Guten Abend, Gute Nacht" klangvoll verabschiedet.