Musik in Haigerloch: Zwischen Traum und Wirklichkeit

Mit zwei Virtuosen starteten die Haigerlocher Schlosskonzerte in eine neue Spielzeit. Das Klavier-Duo Costa verzauberte das Publikum im Bürgerhaus.
Nur wenige Instrumente sind in der Lage, ihre Zuhörer in einen Zustand zwischen Traum und Wirklichkeit zu versetzen. Das Klavier, erst recht, wenn es ein Konzertflügel ist, gehört zweifellos dazu. Und wenn gleich zwei Händepaare mit flinken Fingern und in müheloser Leichtigkeit über dessen Tasten fliegen, dann wird aus den dabei erzeugten Tönen ein geradezu sinnliches, fast rauschhaftes Erlebnis.