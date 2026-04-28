Musik in Haigerloch: Brahms schafft magische Momente

Reihe Schlosskonzerte: Die Aufführung des großen sinfonischen Chorwerks „Ein deutsches Requiem“ in der Trillfinger Valentinskirche war herausragend.
Keine Trauermusik, sondern eine Trostmusik für alle, die über Religion und Sprache hinausgeht – so lässt sich Johannes Brahms Meisterwerk einordnen. Unter der musikalischen Leitung von Mike Krell gelang den rund 120 Mitwirkenden eine grandiose Aufführung und eine Interpretation, die dem Werk in bester Weise gerecht wird – ein Requiem im Gedenken an die Toten, aber zum Trost derer, „die da Leid tragen“, also eine von Ernst, Würde und Zuversicht getragene Musik für die Lebenden.