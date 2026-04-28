Musik in Haigerloch: Brahms schafft magische Momente

Keine Trauermusik, sondern eine Trostmusik für alle, die über Religion und Sprache hinausgeht – so lässt sich Johannes Brahms Meisterwerk einordnen. Unter der musikalischen Leitung von Mike Krell gelang den rund 120 Mitwirkenden eine grandiose Aufführung und eine Interpretation, die dem Werk in bester Weise gerecht wird – ein Requiem im Gedenken an die Toten, aber zum Trost derer, „die da Leid tragen“, also eine von Ernst, Würde und Zuversicht getragene Musik für die Lebenden.

Farbenreiche Klangsprache Das voll besetzte Trillfinger Gotteshaus bot den würdevollen Rahmen für den Abschluss eines überaus gelungenen Konzertprojekts in den drei Städten Rottweil, Horb und Haigerloch. Daran beteiligt waren der Chor Vox Humana Zollernalb, der Chor inTakt und der Jugendchor (beide aus Bildechingen), Gastsänger, das Orchester arsTranscendere sowie die Rottweiler Münsterknaben. Jugendchor und Münsterknaben wirkten aber nur bei den Auftritten in Rottweil und Horb mit.

Brahms (1833 bis 1897) orientierte sich bei der Auswahl seiner Texte nicht am traditionellen Kanon des Requiems als Totenmesse, sondern wählte aus Texten des Alten und Neuen Testamentes in der Fassung der Lutherbibel. Meisterlich gelang es sowohl Mike Krell, der sich offensichtlich die Texte ganz genau angesehen hat und seine Lesart der Musik eben diesen Texten anpasste als auch seinen Ensembles die Großartigkeit dieser Musik einzufangen, sie dramaturgisch zu kanalisieren und dem Werk somit Struktur und Klarheit zu verleihen. Gelegentliche kurze Blicke der Zuhörerschaft in die begleitenden Textstellen genügten, um dem Geschehen inhaltlich und musikalisch mühelos folgen zu können.

Die Interpretation setzte auf eine farbenreiche und dichte Klangsprache, die jedoch nie überladen wirkte und auch in den feierlichsten Momenten Spiritualität erreichte. Für die Eindringlichkeit des Ausdrucks schickt Brahms den Chor durch viele Tonartwechsel und in entlegene Harmonien, vom meditativen Innehalten bis hin zu dramatischen Ausbrüchen. Die von Peter Straub glänzend vorbereiteten Chorsänger konnten so ihre volle Bandbreite ausschöpfen. Dabei lag der größte Wert auf der Verständlichkeit der ehrwürdigen Luther-Worte.

Solo-Partien sind harmonisch eingefügt

Die Solo-Partien, dargeboten von Eva Maria Hofheinz (Sopran) und Andreas Kramer (Bariton) waren harmonisch in die Chorsätze eingefügt. Andreas Kramer brachte im dritten Satz die Worte des Gebets zunächst erschüttert, dann gefasst zu Gehör. Hier gelang es Krell, die Ausdrucksstärke des Chores mit dem homogen spielenden Orchester zur Deckung zu bringen. Dabei leuchteten die Bläserfarben und melodische Linien wurden sichtbar. Die zweite Arie mit Chor gehörte zu den Höhepunkten der Aufführung. Eva Maria Hofheinz ließ ihre Partie „Ihr habt nun Traurigkeit“ mit seliger Stimme vom Himmel erstrahlen. Berührend schön war nicht allein, wie sie am Ende dreimal das Wort „wieder-sehen“ entschweben ließ, sondern auch, wie der Chor ihrer Botschaft einen fast nur gehauchten Gesang entgegensetzte: „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet“.

Dramatischer Höhepunkt des Werkes

Der sechste Satz geriet zum dramatischen Höhepunkt des gesamten Werkes. Orchester und Chor evozierten in einer zornigen, wie ein Orkan durch den Kirchenraum fegenden Klangrede das Jüngste Gericht mit der Frage „Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?“ Es folgte eine Pause. Nicht nur „feierlich“ wie vorgeschrieben, sondern in lichteste Transparenz entrückt, ließ Krell das Werk mit dem letzten Satz als Seligpreisung der Toten und der Beschwörung ihrer Ruhe nach getaner Arbeit ausklingen.

Bezwingender kann man ein solches Meisterwerk nicht aufführen – in exzellent ausbalanciertem Spannungsfeld bewegte sich die ausdrucksstarke Aufführung mit großartigen Bildern, welche die Zuhörer fesselten und wahre Begeisterungsstürme entfachten.