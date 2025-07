Musik in Efringen-Kirchen: Sommerfest ist feste Größe

1 Martin Frey, Vorsitzender des Musikvereins Egringen, ist seit 50 Jahren aktiver Musiker im Verein Foto: ter Im Reigen der zahlreichen sommerlichen Veranstaltungen in der Region ist das dreitägige Sommerfest des Musikvereins Egringen ein fester Bestandteil.







Seit Mitte der 1970er Jahre veranstaltet der Musikverein sein beliebtes dreitägiges Sommerfest, das am kommenden Wochenende von Samstag, 12. Juli, bis einschließlich Montag, 14. Juli, auf dem Egringer Festplatz an der Feuerbacher Straße stattfindet. Viel Musik in verschiedenen Facetten, Tanz und frohes Beisammensein sind seit jeher die Erfolgsgaranten und ziehen die Besucher in Scharen nach Egringen. „Wir haben uns mit unserem Sommerfest einen guten Ruf als ausgezeichneter Gastgeber erarbeitet“, sagt Martin Frey, der seit 50 Jahren im Verein musiziert, diesen Verein lebt und ihm seit acht Jahren als Vorsitzender vorsteht. Zuvor hatte er 28 Jahre lang die Vereinskasse gewissenhaft geführt. Steigende Kosten und zunehmende Auflagen machen auch dem Musikverein zu schaffen, wie Frey sagt. Umso wichtiger sei für den Tradtionsverein mit seinen 55 aktiven Musikerinnen und Musikern und mit seiner erfolgreichen Jugendarbeit dieses Fest als wichtigste Einnahmequelle des Jahres.