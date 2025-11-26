Musik in Efringen-Kirchen: Instrumente weinen aus Lebensfreude

Der Musikverein Egringen präsentierte sich in neuer Einheitskleidung. Die Akteure hatten ein schwungvolles, begeisterndes Programm zusammengestellt.
Der Musikverein Egringen lud für Samstag zum Jahreskonzert ein. In bewährter Manier hatte der Verein die Efringen-Kirchener Mehrzweckhalle in Konzertbestuhlung gerichtet, lediglich im hinteren Bereich auch mit Tischen ergänzt. Zwei große Bildschirme flankierten den großen Bühnenaufbau. Im Entrée wurde den Besuchern ein Apéro und Laugenstangen zum Imbiss gereicht.