Musik in Efringen-Kirchen: Instrumente weinen aus Lebensfreude

Der Musikverein Egringen lud für Samstag zum Jahreskonzert ein. In bewährter Manier hatte der Verein die Efringen-Kirchener Mehrzweckhalle in Konzertbestuhlung gerichtet, lediglich im hinteren Bereich auch mit Tischen ergänzt. Zwei große Bildschirme flankierten den großen Bühnenaufbau. Im Entrée wurde den Besuchern ein Apéro und Laugenstangen zum Imbiss gereicht.

Neue Kleider nach 30 Jahren Das Orchester präsentierte sich in neuem Look mit weißer Bluse und hellgrauem Gilet im Trachtenstil, darüber ein dunkelgraues Jacket. Nach 30 Jahren sei dies fällig gewesen, erklärte der erste Vorsitzende Martin Frey, und dankte den vielen privaten Spendern, welche diese Investition von 45 000 Euro möglich gemacht hätten. Für 54 Personen sei die Einheitskleidung geschneidert worden. Besonderen Dank richtete Frey an Anna-Maria Köster, die nicht nur musikalisches, sondern auch großes kreatives Talent besitze. Die Bassklarinettistin gestaltete den Programmflyer sowie eine begleitende Bilderserie.

Das Orchester unter der musikalischen Leitung von Carl-Philipp Rombach eröffnete den Konzertabend mit den Klezmer Classics (arr. Johan de Meij). Klezmer bezeichnet eine aus dem aschkenasischen (osteuropäischen) Judentum stammende Volksmusiktradition. Mit fröhlichen und zugleich wehmütigen Klängen wurden fünf Themen von „Masel Tov“ bis zum Loblied des Sabbat herausgearbeitet. Die Musiker ließen ihre Instrumente weinen, quietschen und im Rhythmus stampfen. Die herausragenden Solisten Marc Braun an der Klarinette und Joachim Längst am Flügelhorn ließen die Tonleitern im Glissando perlen. Schnell übertrug sich die Lebensfreude auf das Publikum.

Don Quixote im musikalischen Portrait

Mit Don Quixote (arr. Jean-Pierre Haeck)schuf das Orchester ein musikalisches Portrait des Ritters in seiner rostigen Rüstung, der zum Kampf gegen Windmühlen aufbricht. Um den Wind hörbar zu machen, hatte Malte Bauer ein spezielles Instrument, eine große drehbare Tonne gebaut. Kastagnetten, Trommler und trillernde Klarinetten zeichneten das Bild des tragisch-komischen spanischen Helden.

Schlagzeuger im Duell

In einer Showeinlage zückten die Schlagzeuger Schwerter zum Duell. Immer wieder gab es große Momente mit dem kompletten Orchester, dazwischen brillierte Martin Frey brillierte als Solist am Tenorhorn.

Foto: Andrea-Maria Habeck

Im Mittelpunkt des Konzertes und Namen gebend für das Programm stand das Stück „Saga Candida“ (arr. Bert Appermont). Ursprünglich ein Musical, erzählt die Suite in sieben Impressionen die dramatische Geschichte der jungen Kathelijne, die der Hexerei bezichtigt wird. Ihre Flucht endet hoffnungsvoll, doch nicht ohne Opfer. Die hinteren Reihen des Orchesters stimmten einen düsteren Sprechgesang an und schufen zusammen mit den tiefen Blechbläsern eine dunkel bedrohliche Stimmung. Klarinetten und Flöten hielten mit einem zarten lyrischen Motiv dagegen, welches im Verlauf des Stückes an Stärke gewann und schließlich von allen Registern aufgegriffen wurde. Der verhaltene Spannungsaufbau gipfelte in einem großen Trommelwirbel.

Zauberhafte Suite

Nach kurzer Pause ging es weiter mit der „Harry Potter Symphonic Suite“ von John Williams (arr. Robert W. Smith), einem Medley aus dem ersten Film „Harry Potter und der Stein der Weisen“ auf. Gleich eingangs mit Hedwig’s Theme, der wohl bekanntesten Melodie der Filmreihe, machte das Orchester den Flug der Eule hörbar. Alle vier Schlagzeuger und das Xylophon waren gefordert, als schließlich das Gute mit heroischen Klängen triumphierte. – In „How to Train Your Dragon“ von John Powell (arr. Ton van Grevenbroek) ließ das Orchester den kleinen Jungen Hicks und den Drachen Ohnezahn auferstehen. Die Drachenkämpfe wurden kraftvoll rhythmisch umgesetzt, in den weichen Passagen spielten die Querflöten auf. Das tiefe Schlagzeug konnten die Zuhörer bis ins Zwerchfell spüren, und das grandiose Finale füllte die Halle bis zum Dach aus.

Mit „Encanto“ von Lin-Manuel Miranda (arr. Peter Kleine Schaars) endete der zweite Teil des Konzertes. Jedem Charakter wurde ein eigener Ausdruck mit einem eigenen Register zugeteilt und mit Witz und folklorischen Musikelementen, mit Salsa und Cha-Cha-Cha-Beats dargestellt. Das Zusammenspiel zwischen Schlagwerkern und Blechbläsern hatte fast den Charakter einer Brass-Band. Das begeisterte Publikum belohnte das Orchester mit stehenden Ovationen.

Würdigungen

Ehrungen: Heinz-Dieter Benischke, Bezirksvorsitzender im Alemannischen Musikverband, ehrte sieben Musiker für ihre aktive Tätigkeit. Nicole Fischer und André Lang für 25 Jahre, Jochen Grässlin und Marc Braun für 40 Jahre, Robert Knittel und Martin Frey für 50 Jahre sowie Dietmar Bieger für 60 Jahre.