Musik in Dotternhausen: Upper Saw Festival zieht bei den Fans

Die Vorsitzende des Rockclubs Zollernalb zeigt sich über die Besucherresonanz positiv überrascht. Schon zu Beginn fand ein großer Zulauf statt.
Der 2022 gegründete Rockclub Zollernalb setzt weiterhin auf starke Gemeinschaft und handgemachte Rockmusik. Mit der jährlich stattfindenden Rocknacht und dem Upper Saw Festival organisiert der Verein zwei feste Veranstaltungen für Rockfans aus der Region. Dabei stehen für die Mitglieder nicht nur die Konzerte im Mittelpunkt, sondern vor allem Kameradschaft, Freundschaft und das gemeinsame Vereinsleben.