Musik in Dotternhausen: Upper Saw Festival zieht bei den Fans

Die Vorsitzende des Rockclubs Zollernalb zeigt sich über die Besucherresonanz positiv überrascht. Schon zu Beginn fand ein großer Zulauf statt.

Der 2022 gegründete Rockclub Zollernalb setzt weiterhin auf starke Gemeinschaft und handgemachte Rockmusik. Mit der jährlich stattfindenden Rocknacht und dem Upper Saw Festival organisiert der Verein zwei feste Veranstaltungen für Rockfans aus der Region. Dabei stehen für die Mitglieder nicht nur die Konzerte im Mittelpunkt, sondern vor allem Kameradschaft, Freundschaft und das gemeinsame Vereinsleben.

Für aktives Miteinander Auch außerhalb der Veranstaltungen engagiert sich der Club für ein aktives Miteinander. Dazu gehören Besuche bei anderen Festivals, regelmäßige Stammtische, Ausflüge sowie weitere gemeinsame Aktivitäten der Mitglieder. Bei der aktuellen Veranstaltung konnten sich die Organisatoren über eine gute Resonanz freuen. Rund 210 Tickets wurden im Vorverkauf verkauft, doch schon um 18 Uhr waren es an die 300 Rockbegeisterte.

Foto: Klinke

Die Vorbereitungen liefen reibungslos – ein besonderer Dank ging an die Mitglieder des Rockclubs, die bei der Organisation und Durchführung tatkräftig mitgeholfen haben. Und an die Sponsoren der Veranstaltung. Nach den Wahlen im Dezember hat sich auch der Ausschuss neu aufgestellt. Mit einem neuen Team und frischer Motivation sollen die Vorsitzenden künftig stärker unterstützt und entlastet werden. An der Spitze des Vereins stehen die erste Vorsitzende Carina Schick sowie der zweite Vorsitzende Sven Steidinger.

Abwechslungsreiches Programm für die Gäste

Musikalisch wurde den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm geboten. Auf der Bühne standen die Bands Dust Bolt, Black Damned, Parhelyon, Sirius Curse, Venom Breath und Warmes Bier. Sogar die Kleinsten Rocker waren mit dabei und durch die zahlreichen Bands kam eine super Stimmung in der Festhalle auf, die einige begeisterte Fans kräftig tanzen ließ.

Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt

Neben der Musik konnten Besucher auch Merchandise wie CDs und Kleidung erwerben – für große und kleine Metalheads gleichermaßen. Für das leibliche Wohl war natürlich auch gesorgt mit zahlreichen verschiedenen Getränkeangeboten und unterschiedlichen Speisen.

Bereits um 18 Uhr zeigte sich die erste Vorsitzende Carina Schick positiv überrascht von der Besucherzahl. „Wir sind sehr zufrieden – es ist sogar besser als beim letzten Mal“, zog sie ein erstes erfreuliches Fazit des Abends.