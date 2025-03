Foto: Next Love Music

Musikalisch wird es am Samstag, 5. April, um 19 Uhr in der Stadtkirche. Mit dem Erlös aus dem Benefizkonzert wird die Jugendarbeit vor Ort unterstützt.

Der Förderverein christlich-evangelische Jugendarbeit auf der Dornhaner Platte fiebert der Benefizveranstaltung am Samstag, 5. April, entgegen.

Die Gäste erwartet ein „Wunsch – Konzert & Lobpreis“ der besonderen Art: Denn die Gäste können mit ihrer Spende beim Einlass selbst mitentscheiden, welches Musikstück sie hören oder beim Lobpreis kräftig mitsingen wollen.

Fünf Gruppen und ein Ziel

Fünf Gruppen aus der Kirchengemeinde Dornhan und Marschalkenzimmern-Weiden wirken mit: NextLoveMusic, die Posaunenchöre Dornhan und Marschalkenzimmern, Tim Schneiderhan & Joe Schröder, die Kantorei Dornhan und Anne-Kathrin Klöpfer an der Orgel. Alle Musikgruppen sind bereits kräftig am Proben. An diesem Abend wird jede Gruppe aus fünf vorbereiteten Musikstücken die drei meist gewählten spielen.

Die Wahl der Lieblingslieder funktioniert so: Die Gäste können Spendenchips im Wert von zwei Euro kaufen und dann bei ihren Lieblingsliedern ins Spendenglas werfen. Die Lieder können auf der Homepage der Kirchengemeinde eingesehen werden.

Damit unterstützen die Gäste die evangelische Kinder- und Jugendarbeit auf der Dornhaner Platte. Der Förderverein finanziert aktuell über 90 Prozent der Stelle der Jugendreferentin und macht so die vielfältigen Angebote und Projekte für Kinder und Jugendliche sowie die verbindliche Begleitung der zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeitenden möglich.