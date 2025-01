Anzeige Der Leinstetter Bär freut sich auf närrische Gäste: 50 Jahre Narrenzunft Leinstetten

In Leinstetten steppt vom 24. bis zum 26. Januar der Bär; und das im wahrsten Sinne. Zentrale Figur der Narrenzunft Leinstetten ist ein freundlicher Bär. In diesem Jahr feiert die Zunft ihr 50-jähriges Bestehen. Höhepunkt ist der große Jubiläumsumzug am Sonntag, 26. Januar, ab 13.30 Uhr.