„Musik in der Villa“ in Hechingen: Welche musikalischen Höhepunkte zum Jahresabschluss warten

„Musik in der Villa“ in Hechingen

Die Konzertreihe in der Villa Eugenia in Hechingen steht in diesem Jahr unter dem Motto „Überall ist Wunderland".

Die Konzertreihe „Musik in der Villa“ unter dem Motto „Überall ist Wunderland“ biegt auf die Zielgerade ein. Im November und Dezember locken nochmals drei Veranstaltung in die Villa Eugenia. Es geht um die Wiener Klassik und um Weihnachten.









In der Konzertreihe „Musik in der Villa“, die vom Kulturverein Hechingen – Villa Eugenia in der Villa Eugenia in Hechingen veranstaltet wird, werden bis Jahresende noch drei Konzerte stattfinden. Wie alle Veranstaltungen im Jahr 2024 stehen auch diese drei Konzerte unter dem Motto „Überall ist Wunderland“. Dieses Zitat aus einem Gedicht von Joachim Ringelnatz spiegelt laut Pressemitteilung des Vereins die Vielfalt des musikalischen Angebots.