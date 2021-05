1 Das Event "Musik in der Stadt" bildete am Samstag einen gelungenen Auftakt in Nagold. Foto: Fritsch

Mit der Veranstaltungsreihe "Nagold erleben" sollen wieder Menschen in die "Einkaufs- und Erlebnis-Innenstadt Nagold" gelockt werden, wie es OB Jürgen Großmann jüngst formuliert hatte. Das Event "Musik in der Stadt" bildete am Samstag einen gelungenen Auftakt – beinahe mit Nagoldwetter und in jedem Fall corona-konform.

Nagold - Musiker ganz unterschiedlicher Genres sorgten dabei mit ihren Liveauftritten über den Nachmittag hinweg an wechselnden Standorten in der Stadt für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Von Pop und Jazz bis hin zu Singer-Songwritern war für fast jeden Geschmack etwas dabei – und dank "Click & Meet" waren auch etliche Zuhörer in der Stadt, obwohl das Event von den Organisatoren nicht direkt beworben worden war. Gleichwohl blieben immer wieder Passanten am Unteren Markt, beim Urschelbrunnen, am Vorstadtplatz, in der Hirschstraße und am Longwyplatz stehen und lauschten den mittlerweile ungewohnten Klängen im öffentlichen Raum. Klar gab es da für die Akteure viel Beifall und mit Handys wurden nicht nur Bilder, sondern gleich auch Videos der Liveauftritte aufgenommen.

"Das war für die Künstler schon eine harte Zeit"

Mit von der Partie waren jetzt als Singer-Songwriter Kiara Huber aus Herrenberg und Joris Rose aus Jettingen. Während Joris Rose die Gitarre bevorzugt und auch schon mal mit Rockballaden oder eigenen Kompositionen auftritt, spielt die 17-jährige Kiara Huber bereits seit dem sechsten Lebensjahr Klavier – und die Gymnasiastin hat auch schon bei Wettbewerben kräftig abgeräumt. Wenige Wochen vor dem Beginn der Pandemie errang sie beispielsweise den zweiten Platz beim 37. Deutschen Rock- & Pop-Preis in Siegen. "Die Aktion ist nach über einem Jahr Corona echt super, denn das war für die Künstler schon eine harte Zeit", erklärte ihr Vater Frank Huber am Rande ihres Auftritts beim Urschelbrunnen.

Nach der "langen Zeit des Nichtspielens" freute sich die professionell ausgebildete Cellistin Lisa Wohlfarth, dass sie in der Innenstadt ihr Repertoire in Sachen Rock, Pop und Klassik präsentieren konnte. Allerdings war "Musik in der Stadt" nicht ihr erster Auftritt in Nagold, denn im vergangenen Sommer hatte sie eine Hochzeit in der Stadtkirche musikalisch begleitet.

"Das ist mal wieder ein schönes Gefühl, vor Menschen zu spielen", machten Florian Wolpert (Saxofon) und Wlad Larkin (Kontrabass) von "Mellow Wood" aus Karlsruhe deutlich. Für die beiden Musikschullehrer war es seit einem Jahr der erste öffentliche Auftritt – und sie genossen diesen ebenso wie ihr Publikum. Mit dezenten Jazz-Klassikern, sanftem Bossa Nova oder bekannten Pophits luden "Mellow Wood" zum Verweilen ein. "Wir haben ein super Feedback erhalten", freute sich Saxofonist Florian Wolpert "über die vielen netten Leute in Nagold".

Corona verbannte Tour-Musiker von der Bühne

Seit etlichen Jahren waren Robin Carpe und Azim Toure hauptberuflich mit ihrer Band "As far as low" aus Heidelberg deutschlandweit unterwegs, bevor Corona die Tour-Musiker von den Bühnen verbannte. Immerhin absolvierten Robin Carpe und Azim Toure bis zum Beginn der Pandemie an die 100 Auftritte pro Jahr, und sie mussten ihr Engagement dann quasi auf Null zurückfahren. Dank guter Kontakte arbeiten sie jetzt in einem großen Musikhaus. Auch für sie war es am Samstag der "erste Auftritt mit Menschen" – wobei sich das Duo begeistert von der schönen Atmosphäre in Nagold zeigte. Mit ihrer ebenso handgemachten wie authentischen Musik fanden sie nicht nur am Unteren Markt viel Beifall.

"Es ist einfach schön", nach der langen Zwangspause mal wieder lachende Gesichter in der Innenstadt zu sehen", freute sich Jasmin Günthner als Mitorganisatorin des städtischen Kulturamts über das erfolgreiche "Soft-Opening". Dabei hatte es erst recht kurzfristig grünes Licht für den Auftakt von "Nagold erleben" gegeben – und die Inzidenzwerte hatten quasi genau zur rechten Zeit die Grenze von 100 unterschritten.

Klar hofft man jetzt, dass auch die weiteren Aktionen möglich sein werden. Als nächstes Event ist am 19. Juni der Besuch von echten "Superhelden" wie zum Beispiel Spiderman oder Thor in der Nagolder Innenstadt geplant.