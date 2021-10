Am Samstag liegt in Nagold Musik in der Luft

2 Auch Rieke Katz wird mit ihrem Jazztrio in der Nagolder Innenstadt auftreten. Foto: Haberland Images

Es wird musikalisch am Samstag, 16. Oktober in der Nagolder Innenstadt. Von klassischen Werken, Oper und Operetten bis hin zu Jazz-Musik ist an diesem Nachmittag alles geboten. Bei dem bunten und abwechslungsreichen Programm ist für jeden Geschmack etwas dabei.















Nagold - "Musik in der Stadt" ist die letzte Aktion im Rahmen der sechsmonatigen Kampagne "Nagold erleben". An diesem Tag verwandeln sich unterschiedliche Plätze der Innenstadt wie der Untere Markt, der Urschelbrunnen am Rathaus oder der Longwyplatz zwischen 12 und 17 Uhr in einen Konzertsaal unter freiem Himmel.

Ashley Pöndl am Klavier

Die versierte Pianistin Ashley Pöndl nimmt die Zuhörer mit auf die Reise in die Welt der Klaviermusik. Auf ihrem Programm stehen unter anderem Werke von Giovanni Allevi, Ludovico Einaudi, Adele und Christina sowie Stücke aus Filmen wie Titanic, Beauty and the Beast, La La Land, Tangled und the Greatest Showman. Seit 2020 dirigiert die gebürtige US-Amerikanerin und vielfach ausgezeichnete Musikerin das Nagolder Jugendorchester.

Das Rieke Katz Jazztrio

Das "Rieke Katz Jazztrio" verpackt Jazz-Standards in altem und neuem Gewand. Christian Steuber am Saxophon und Boris Frenzl an der Gitarre setzen die "bezaubernd – elfengleiche Stimme" (Aachener Zeitung) der charismatischen Jazzsängerin Rieke Katz gekonnt in Szene. So wechseln sich leichte und schwebende Töne mit kräftigen ab, die den Zuhörer in eine warme Klangdecke hüllen und ihn mitnehmen. Die in Nagold geborene Musikern hat in Nürnberg Jazz-Gesang studiert und lebt inzwischen in Karlsruhe.

Christoph Kieser und Chaehong Lim

Christoph Kieser studierte an der Hochschule für Musik in Karlsruhe sowie in Helsinki mit den Abschlüssen Musikerziehung, Orchestermusik und Konzertexamen. Er unterrichtet an der Musikschule Nagold Querflöte, Panflöte, Flötenensemble und spielt in verschiedenen Orchestern. Der Gitarrist Chaehong Lim aus Südkorea gewann schon in seiner Jugend einen Preis beim Gitarrenwettbewerb. Im Jahr 2006 kam er nach Deutschland. An der Musikschule in Nagold lernte er Christoph Kieser kennen. Die beiden musizieren seit einigen Jahren zusammen. Zu hören sind unter anderem klassische Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Theobald Böhm und Carl Philipp Emanuel Bach sowie Unterhaltungsmusik.

Tania Heinrich, Tania Carmen Hiby, Reiner Hiby

Einen exklusiven Streifzug durch die Welt der Oper und Operette bieten Tania Heinrich, Tania Carmen Hiby und ihr Mann Reiner Hiby, der an der Musikschule Nagold unterrichtet. Musikalisch reicht der Bogen von beliebten Arien und Duetten bekannter Opern bis hin zu populären Operettenmelodien. Verbunden werden die musikalischen Darbietungen durch eine launige, aber auch durchaus informative Moderation.

Lisa Wohlfarth am Cello

Die Stuttgarter Cellistin Lisa Wohlfarth war bereits für mehrere Auftritte in Nagold zu Gast. Mit ihrem Cello will sie Kreativität und Freude an der Musik wecken. Sie schätze besonders Werke, in denen alte und neue Stilelemente kombiniert werden. Lisa Wohlfarth spielt Klassiker wie den Pachelbel-Kanon, Hallelujah oder Bach-Suiten.

"Bei der Auswahl der Musiker lag unser Fokus stark auf der Regionalität. Es gibt hier in Nagold mit der Musikschule und auch in der Umgebung eine Vielzahl an ausgezeichneten Musikern. Es freut uns sehr, dass wir diese für unsere Aktion gewinnen konnten", so Tina Resch, Mitarbeiterin im Sachgebiet Kultur.

Musik in der Stadt wird im Programm Kultursommer 2021 durch die Bundesregierung mit Mitteln aus "Neustart Kultur" sowie durch den Landkreis Calw gefördert.