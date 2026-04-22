Musik in der St.-Landolin-Schule: Ettenheimer Schüler verwandeln ihre Mensa in einen Konzertsaal

Jugendliche der St.-Landolin-Schule Ettenheim stellten ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine und überzeugten die Zuhörer mit ihrem Können.

Ein Abend voller Energie, Emotionen und musikalischer Leidenschaft: Das traditionelle Jazz- und Rockkonzert der St.-Landolin-Schule verwandelte die Mensa erneut in einen pulsierenden Konzertsaal, der bis auf den letzten Platz gefüllt war. Neben zahlreichen Eltern und Schülern waren auch viele auswärtige Musikbegeisterte gekommen, um sich dieses besondere Ereignis nicht entgehen zu lassen. Das Publikum zeigte sich begeistert und sparte nicht mit Applaus: Immer wieder gab es sogar stehende Ovationen für die beeindruckenden Leistungen auf der Bühne.

Den Auftakt machte der Chor „Move your Voice“, der mit rund 40 Sängern eine enorme Klangfülle entfaltete. Unter der Leitung von Hannah Edelmann-Geiger, die seit zwei Jahren frischen Wind in die musikalische Arbeit bringt, sowie Tobias Schulz, der die Schulbands seit mehr als 20 Jahren prägt, präsentierte das Ensemble ein anspruchsvolles Programm. Die musikalische Bandbreite reichte von kraftvollen Popsongs bis hin zu gefühlvollen Balladen. Stücke wie „Take Me to Church“, ein mitreißendes Mashup aus „Flashlight“ und „Sign of the Times“, „This Love“ von Maroon 5 oder die geforderte Zugabe „It’s Raining Men“ sorgten für Begeisterung.

Neunköpfige Musikband begleitet die Sänger

Begleitet wurde der Chor von einer neunköpfigen Band aus Bass, Piano, Schlagzeug, Percussion und Gitarre, die die Songs kraftvoll unterstützten.

Besonders hervorzuheben waren die zahlreichen Solisten, die sowohl gesanglich als auch instrumental mit Ausdrucksstärke, Stimmgewalt und Professionalität überzeugten. Charmant und souverän führten die Moderatorinnen Lara Winterer, Lena Kohlmann, Julia Breithaupt und Pia Schulz durch das Programm. Die intensive Probenarbeit seit Oktober, gekrönt von einem Probenwochenende in Ortenberg, hatte sich an diesem Abend deutlich ausbezahlt.

Unter der Leitung von Hannah Edelmann-Geiger (Mitte) präsentierte der Schulchor „Move your Voice“ viele Musikhits. Foto: Decoux

Nach der Pause übernahm die Big Band „Jazz Chillers“ die Bühne und ließ von der ersten Minute an den Funken überspringen. Sängerin Lina Reiss zog mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und beeindruckenden Bühnenpräsenz das Publikum sofort in ihren Bann. Gleich zu Beginn sorgte das Stück „Let’s Go to Work“ für mitreißende Stimmung. Voller Energie stimmte Reiss den Refrain „Here we go – everybody in the house – let’s go to work“ an und riss das Publikum mit, das begeistert mitklatschte. Unter der neuen Leitung von Annika Marschall und Lukas Oberascher präsentierten die 22 jungen Musiker knapp 60 Minuten einen energiegeladenen Mix aus Funk, Soul und Jazz. Auch Klassiker und bekannte Melodien wie der Soundtrack „Peter Gunn“, „The Black Messiah“ oder „An Tagen wie diesen“, gesungen von Lena Kohlmann, wurden mit großer Spielfreude und Präzision dargeboten. Insgesamt überzeugte die Big Band durch einen kraftvollen Sound, rhythmische Präzision und sichtbare Begeisterung am gemeinsamen Musizieren.

Für einige der Mitwirkenden war es ein ganz besonderer Abend: Sie standen zum letzten Mal bei diesem Konzert auf der Bühne und wurden unter großem Applaus verabschiedet – als feste Größen, als „Inventar“ der Ensembles, die über Jahre hinweg das musikalische Leben der Schule mitgeprägt haben.

Info – Akteure im Hintergrund

Hinter den Kulissen trugen viele zum Gelingen des Abends bei: Markus Albu setzte die Darbietungen gekonnt mit Licht und Ton in Szene, während die Bewirtung – organisiert von Schülern zur Unterstützung der Abiturfahrt – für das leibliche Wohl der Gäste sorgte.