Musik in der St.-Landolin-Schule: Ettenheimer Schüler verwandeln ihre Mensa in einen Konzertsaal

Jugendliche der St.-Landolin-Schule Ettenheim stellten ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine und überzeugten die Zuhörer mit ihrem Können.
Ein Abend voller Energie, Emotionen und musikalischer Leidenschaft: Das traditionelle Jazz- und Rockkonzert der St.-Landolin-Schule verwandelte die Mensa erneut in einen pulsierenden Konzertsaal, der bis auf den letzten Platz gefüllt war. Neben zahlreichen Eltern und Schülern waren auch viele auswärtige Musikbegeisterte gekommen, um sich dieses besondere Ereignis nicht entgehen zu lassen. Das Publikum zeigte sich begeistert und sparte nicht mit Applaus: Immer wieder gab es sogar stehende Ovationen für die beeindruckenden Leistungen auf der Bühne.