Die Singer-Songwriterin Nadine Dölker alias Hope Lightrose schreibt Lieder, die aus dem Herzen kommen.

Am Samstag, 5. Oktober, nimmt sie die um 19 Uhr die Besuche der Halle 16 auf eine Reise durch ihr Leben, die sie mit rhythmischen Gitarrenklängen untermalt.

Lesen Sie auch

Liebe, Freude und Leichtigkeit

Diese musikalische Zeitreise, in der sie mit ihren Texten Einblicke in unterschiedliche Lebensabschnitte gibt, beschreibt ihren Lebensweg, der von großen Herausforderungen geprägt war. Doch diese schwere, leidvolle Zeit konnte sie schlussendlich in ein mit Liebe, Freude und Leichtigkeit erfülltes Leben umwandeln. Diese Transformation der Gefühle, spiegelt sich in ihren Songs spürbar wieder.

Mit ihrer Geschichte möchte sie den Menschen Mut machen. Denn heute kann sie aus eigener Erfahrung und Überzeugung sagen, dass es immer einen Weg gibt, sein Leben zum Positiven zu verändert. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.