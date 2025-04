Zu einem festlichen Bläserkonzert in der Remigiuskirche hatte der Posaunenchor unter Bernd Klaiber eingeladen. Mit einer königlich klingenden „Fanfare“ von Jean-Joseph Mouret (1682-1738) wurden die vielen Besucher willkommen geheißen.

„Bist du bei mir“, aus dem 2. Notenbüchlein von Anna Magdalena Bach, getragen und ruhig wie ein Gebet überreicht – mit der Barockmusik war man in der besonderen Atmosphäre der Remigiuskirche angekommen. Der Posaunenchor habe sich schon immer auch guter neuerer Musik gewidmet, ließ Hermann Schupp in seiner Moderation wissen.

Hymne mit Gänsehautfeeling

In Anlehnung an die Jahreslosung „Prüft alles und behaltet das Gute“ überreichte der Chor einen angenehmen Melodienstrauß neuerer Titel. Eindrücklich erreichten zwei Popsongs von Michael Jackson die Herzen der Lauschenden, nämlich „We are the World“, der große Benefizsong und „Heal the World“ – ein Appell, die Welt zu heilen und sie zu einem besseren Ort zu machen.

Ein weiterer Hörgenuss wurde mit der Olympia-Hymne „One Moment in Time“ geboten, ein Augenblick des In-sich-gehens mit auffordernden Passagen. Gänsehautfeeling war zu spüren, man hätte eine Nadel fallen hören können.

Gedanken zur Jahreslosung

Die Stimme als Instrument setzten die Bläserfamilien unter der Leitung von Hermann Schupp ein. Perfekt akzentuiert vernahmen die Zuhörer das Lied zur Jahreslosung „So viel Gutes“ und „Meine Zeit“. Mit zwei gemeinsamen Liedern wurde auch die Gemeinde miteinbezogen.

„Lobe den Herren“ aus vielen Kehlen und mit einer Bläseroberstimme legte sich als satter Klangteppich über den Sakralraum als weiterer Höhepunkt, der instrumental mit „I will follow him und „Oh happy Day“ noch unterstrichen wurde. Ein Psalm, gesprochen von Jeanine Geissler und Gedanken zur Jahreslosung mit Pfarrer Oliver Velm vervollkommneten das besondere Konzert. Nach der Zugabe „Oh Freedom“, wobei Bernd Klaiber selbst mitspielte, wurden die Besucher traditionell mit dem „Abendsegen“ nach Hause geleitet.

Im Beisein von Josua Klingele (Vorstand, rechts) wurden Walter Katz und Bernd Klingele von Stefanie Luipold geehrt. Foto: Vögele

Im Rahmen des Konzerts wurden Walter Katz (Trompete Alt) für 60 Jahre und Bernd Klingele (Tuba) für 50 Jahre Treue zum Posaunenchor von Stefanie Luipold, Referentin für Posaunenarbeit die beim EJW geehrt.