Rapper Kool Savas und Horbs Musikschulrektor Sven Gnass teilen sich beim Red Bull Symphonic die Bühne in der Liederhalle Stuttgart. Eine Deutschland-Premiere

Gehört Sven Gnass nicht nur zum deutschen „Klassik-Adel“, sondern auch zum Adel in der „Rapper-Gang“? Am Sonntag teilt er sich mit Rapper Kool Savas die Bühne!

Die Red Bull Symphonic in Stuttgart feiern Deutschland-Premiere. Die Liederhalle – innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Rapper Kool Savas: „Unfassbar. Ich verspreche Euch – das wird eine kranke Show!“

Liegt natürlich am Rapper. Und am Konzept. Red Bull schreibt: „Kool Savas wird zum King of Orchestra. Euer Lieblingsrapper stellt sich der Herausforderung, sich mit dem 40köpfigen Residenz-Orchester Baden-Württemberg die Bühne zu teilen!“

Das „Bühnen Battle“ von Kool Savas und Sven Gnass

Und wer steht da am Dirigentenpult? Sven Gnass. Macher der Horber Musiktage, der Operntage Glatt. Und Rektor der Musikschule in Horb. Er ist natürlich stolz, dabei zu sein. Gnass: „Das Team von Red Bull Symphonic hat mich vor einigen paar Monaten angeschrieben. Ich war von diesem Projekt, eine Melange aus Klassik und Rap, sofort begeistert. Einmal, weil man von Red Bull weiß: Wenn die veranstalten, dann sitzt das, das Team arbeitet hochprofessionell. Musical-Director ist Lillo Scrimali, der exzellente Klassik-Arrangements geschrieben hat und aus „Voice of Germany“ oder von den Fantastischen Vier bekannt ist.“

Dritter, bedeutender Part in der Liederhalle: Sven Gnass und sein Residenzorchester. Er erzählt: „Als ich vor 15 Jahren von Hamburg in den Süden kam, habe ich ein Residenzorchester gegründet. Das Orchester besteht aus Mitgliedern der großen Klangkörper Baden Württembergs, beispielsweise dem SWR-Symphonieorchester oder vom Staatsorchester Stuttgart.“

Wie passt kranke Show mit Klassik zusammen?

Doch wie ist Red Bull Symphonic gerade auf den Musikschul-Rektor aus Horb und sein Orchester gekommen? Sven Gnass: „Ich kann dazu nur sagen, dass ich von der Zusammenarbeit begeistert bin. Es macht riesigen Spaß, mit einem sehr dynamischen und agilen Team und den Besten in der Branche zusammen arbeiten zu dürfen!“

Kranke Show und Klassik – passt das zusammen? Sven Gnass: „Meine Arbeit besteht seit Jahren darin, die Barrieren zur Klassik nicht nur abzubauen, sondern auch neue Lust auf Klassik und Oper zu machen. Und dabei zu zeigen, wie viel Spaß das machen kann.“

Aber Rap ist doch was ganz anderes als der Mix mit Tango wie auf den Horber Musiktagen? Gnass: „Scrimali hat einfach vollendete Arrangements für das Symphonieorchester geschrieben. Rap und Klassik fließen zusammen – das funktioniert unfassbar gut. Die Musikgenres werden zusammengefügt

Kann ich die Show trotzdem sehen?

Die Karten sind alle ausverkauft. Kann ich das Konzert trotzdem sehen? Red Bull schreibt: Im September wird es die Show aus der Liederhalle als Stream geben.

Und vielleicht wird daraus sogar eine legendäre Platte wie das MTV-Unplugged mit Udo Lindenberg im Atlantic. Vom Red Bull Symphonic mit Seiler und Speer (waren 2022 live beim Antenne 1 Feiertag in Empfingen) gibt es CD oder LP zu kaufen.

Wie verändert das „Battle“ mit Kool Savas den Horber Musikschulrektor Sven Gnass? Wird er bald nur noch mit Hoody, Sonnenbrille und dicker Goldkette in der Musikschule auftauchen? Gnass lacht: „Ich habe Kool Savas schon bei einem Trailer-Dreh in Berlin getroffen. Ein sehr entspannter und hochprofessioneller Musiker. Ich genieße es, bei der Deutschland-Premiere von Red Bull Symphonic dabei sein zu dürfen. Und man wird sehen, ob diese Zusammenarbeit an meinem Styling etwas verändert.“