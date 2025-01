Musik: Große Schlagershow mit Andy Borg in Sulz

1 Schlagerstar Andy Borg steht seit 40 Jahren auf der Bühne. Foto: /Kerstin Joensson

Sulz am Neckar hat am Sonntag, 19. Januar, einen Schlagerstar in der Stadthalle zu Gast, der schon seit rund 40 Jahren mit seiner Musik begeistert: Adolf Andreas Meyer alias Andy Borg. Die Show „Schlager & Spaß mit Andy Borg“ beginnt um 16 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich und ab 15 Uhr an der Tageskasse. Tickets für die Stadthalle Sulz gibt es ab 61,90 Euro.









„Schlager & Spaß mit Andy Borg“ heißt die Show, die den berühmten Schlagerstar von Januar an für mehrere Monate durch ganz Deutschland führt; von Bamberg bis Osterode am Harz. Am Sonntag, 19. Januar, ist die Show in Sulz a. N.ckar in der Stadthalle zu Gast. Veranstalter ist die Thomann Künstler Management GmbH. Zusammen mit Monique bringe Andy Borg den Spaß in die Hallen Deutschlands „und zelebriert Schlager von einem anderen Stern“, freut man sich beim Veranstalter.