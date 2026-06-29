Musik: Grönemeyer kündigt Zusatzkonzerte für Tour 2027 an

1 Herbert Grönemeyer kommt nun zweimal nach Köln. (Archivbild) Foto: Guido Kirchner/dpa Herbert Grönemeyer gehört zu Deutschlands größten Musikstars. Viele Tickets für seine Shows im kommenden Jahr sind schon verkauft - nun bekommt unter anderem Köln einen Nachschlag.







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Köln (dpa/lnw) - Sänger Herbert Grönemeyer (70, "Männer", "Flugzeuge im Bauch") geht im Jahr 2027 auf große Tour – und das Interesse an Tickets ist offenbar groß. Mehrere Konzerte sind bereits ausverkauft. Nun kündigt der Veranstalter zwei Zusatz-Shows mit dem Musikstar aus Bochum an – eine davon in Köln. Das Bonus-Konzert werde dort am 21. Juni 2027 in der Lanxess-Arena stattfinden. Grönemeyer macht damit bei seiner Tour zweimal Halt in Köln. Das erste Konzert ist am 5. Juni 2027 geplant. Es ist bereits ausverkauft.