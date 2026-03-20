Musik, Gesang und Lesung: 400 Friesenheimer Senioren begeistert von Programm

Immer im März lädt die Gemeinde Friesenheim zum gemeinsamen Seniorennachmittag aus allen Ortsteilen in die Sternenberghalle ein. Die Stühle waren alle belegt.
Das Abschlusslied der „Lohbachspatzen“ aus der Grundschule in Oberschopfheim ist den mehr als 400 Senioren am Mittwochnachmittag Balsam für die Seele gewesen. Senioren, deren Enkel- oder Urenkel auf der Bühne standen, strahlten noch mehr um die Wette. Viele Senioren wussten, dass sich in der Sternenberghalle ein unvergesslicher Nachmittag erleben lässt. Von der reich gedeckten Kuchentheke bis zum Laugengebäck am späten Nachmittag wussten sich die Senioren kulinarisch aufgehoben.