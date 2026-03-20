Musik, Gesang und Lesung: 400 Friesenheimer Senioren begeistert von Programm

Immer im März lädt die Gemeinde Friesenheim zum gemeinsamen Seniorennachmittag aus allen Ortsteilen in die Sternenberghalle ein. Die Stühle waren alle belegt.

Das Abschlusslied der „Lohbachspatzen“ aus der Grundschule in Oberschopfheim ist den mehr als 400 Senioren am Mittwochnachmittag Balsam für die Seele gewesen. Senioren, deren Enkel- oder Urenkel auf der Bühne standen, strahlten noch mehr um die Wette. Viele Senioren wussten, dass sich in der Sternenberghalle ein unvergesslicher Nachmittag erleben lässt. Von der reich gedeckten Kuchentheke bis zum Laugengebäck am späten Nachmittag wussten sich die Senioren kulinarisch aufgehoben.

Bürgermeister Erik Weide betonte in seiner Begrüßung die große Bedeutung der Seniorenarbeit in der Gemeinde. Senioren brächten sich vielfach ein, so seien sie nach wie vor unentbehrlich in den Vereinen und Einrichtungen. Die Gesellschaft profitiere von der Erfahrung der Senioren und deren Engagement.

70 Helfer sorgten beim Seniorennachmittag für einen reibungslosen Ablauf

Zum Seniorennachmittag waren 70 Helfer im Einsatz. Darunter auch eine Schulklasse sowie die Konfirmanden der Evangelischen Kirchengemeinde mit Diakon Hans Christian Benner. Sie haben darauf geachtet, dass alle Kaffeetassen und Gläser gefüllt waren. Wer nicht selbstständig zur Kuchentheke gehen konnte, dem brachten sie auch das gewünschte Stück Torte an den Tisch.

Die Gemeinde Friesenheim hat ein buntes und unterhaltsames Programm zusammengestellt. Eingelöst wurde sofort nach der Begrüßung durch Bürgermeister Weide, dessen Versprechen zum nächsten Seniorennachmittag mit einem „musikalischen Gemeinde-Ensemble“ aufzuwarten. Charlotte Schubnell kündigte diesen Höhepunkt an: „Welche musikalischen Höhepunkte hat diese Halle schon alles erlebt – Gotthilf Fischer, Roland Kaiser, Cindy und Bert oder Katja Ebstein. Aber die alle sind nichts im Vergleich zum spektakulären Auftritt des Gemeinde-Ensembles.“ Das Ensemble bestand aus Bürgermeister Erik Weide (Tenorhorn), Julia Berger (Klarinette), Silke Rottler (Flöte), Anja Reichert (Saxofon), Benne Hertweck (Posaune), Laura Erhart (Flöte), Stefan Kohler (Tenorhorn) und Christian Jung (Cajon). Zu hören gab es das Badner Lied, die Schwarwaldmarie und Sweet Caroline. Die Gäste haben den passenden Chor dazu geliefert.

Ein Höhepunkt war dermusikalische Auftritt des „Gemeinde-Ensemble“

Zwischendurch unterhielt Musiker Erhard Allgeier auf dem Akkordeon. Mit ihm wurden alte Volkslieder aus ganzem Herzen gesungen. Toni Vetrano las aus seinem Buch „Antonio im Badner Land“. Darin erzählt er die eigene Familiengeschichte und wie aus ihm der erste Oberbürgermeister in Baden-Württemberg mit Migrationshintergrund wurde. Aus Schuttern kamen die Kinder des Turnvereins unter der Leitung von Desiree Krug.

Mehr als 4000 Menschen sind in Friesenheim älter als 60 Jahre

In Friesenheim leben mehr als 4000 Menschen, die älter sind als 60 Jahre und nur knapp 2400, die unter 18 Jahre alt sind. Friesenheim zählt mehr als 14 000 Einwohner. Einen Großteil davon machen die Senioren aus. Gut zehn Prozent der Senioren sind am Mittwochnachmittag zum Seniorennachmittag der Gemeinde Friesenheim in die Sternenberghalle gekommen. Aus den Seniorennachmittagen reihum, von den Seniorensportgruppen sowie von den Landfrauen Friesenheim in den Ortsteilen haben Ehrenamtliche ein großes Stück der Unterstützung geschenkt. In diesem Jahr waren auch die Konfirmanden der Evangelischen Kirchengemeinde Friesenheim mit Gemeindediakon Hans Christian Benner wieder unterstützend im Einsatz.