Musik gegen Spritpreisfrust: Super, Diesel, Disco - Hier wird der Preisschock weggetanzt

Musik statt Frust: Eine Tankstelle lädt zum Tanzen zwischen den Zapfsäulen ein – und sorgt damit bei vielen Kunden für bessere Laune trotz hoher Spritpreise.
Albstadt - An einer Tankstelle im baden‑württembergischen Albstadt kann man seinen Frust über die hohen Spritpreise mit Musikhören, Tanzen und Häppchen vertreiben. Betreiber Stefan Blaier hat seine Tanke im Zollernalbkreis in einen kleinen Club verwandelt – und "Sound Tanken" getauft. Mehrmals am Tag und einmal im Monat wird richtig aufgedreht - los geht es um 7.00 Uhr und bis längstens 22.00 Uhr. Serviert werden auch Getränke. "Alkoholfrei natürlich. Das wäre ja noch schöner", sagt Blaier.