Musik: Gefallenes Idol? Lizzo feiert Comeback mit neuem Album

Vom gefeierten Popstar zur umstrittenen Künstlerin: Um die Sängerin Lizzo war es jahrelang still, nachdem schwere Vorwürfe gegen sie erhoben wurden. Jetzt wagt sie ihr musikalisches Comeback.
New York - Viel hat Sängerin Lizzo am Dasein als Popstar nicht auszusetzen. Ein voller Terminkalender und dicht getaktete Tage, aber "ich beschwere mich nicht, denn ich kann mich in Glitzer hüllen und mit dem Hintern wackeln, und die Leute lieben es". Ihr neues Album "Bitch" erschien diesen Freitag (5. Juni).