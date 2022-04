1 Dennis Steinkühler und Sven Schlagenhauf sind die Veranstalter und Gründer des Vereins "Music for Charity". Max Konzelmann vertritt das Kulturamt in Albstadt. Foto: Stadt

Das Benefizkonzert "Music for charity" mit Albstädter Musikern zugunsten der Ukraine-Nothilfe und der globalen Hunger-Hilfe von Unicef findet am Samstag, 23. April, in der Zollernalbhalle in Truchtelfingen statt.















Albstadt-Truchtelfingen - Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und des Hungers in der Welt ist zusammen mit dem Kulturamt der Stadt Albstadt und Unicef das Konzertprojekt "Music for Charity" ins Leben gerufen worden. Als Veranstalter dieses besonderen Formates tritt der neugegründete, gleichnamige Verein "Music for Charity" unter der Federführung der beiden Albstädter Musiker Dennis Steinkühler und Sven Schlagenhauf in Kooperation mit dem Kulturamt Albstadt auf.

Spenden sollen gegen den Krieg und den Hunger helfen

Der gesamte Erlös des Charity-Konzerts wird gespendet. Dazu gehören unter anderem die Eintrittsgelder, die Einnahmen aus dem Getränkeverkauf und ein Teil des Gewinns der Foodtrucks, die vor Ort sein werden. Der Spendenbetrag fließt zu 60 Prozent an die Ukraine-Nothilfe und zu 40 Prozent an die globale Hunger-Hilfe von Unicef. Am Rande des Konzerts werden Sachspenden gesammelt.

Ein Abend voller Unterhaltung

Bei dem Charity-Konzert erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Abend voller Live-Musik und purer Unterhaltung. Als Musiker und Bands, die allesamt auf eine Auftrittsgage verzichten, sind an diesem besonderen Tag auf der Bühne der Zollernalbhalle zu hören: Tobias Conzelmann, 4TUNE, Sarah Adelmann & Simon, Jannik Bitzer und Sharon sowie die Indigo Blues Band.

Für das leibliche Wohl sorgen die Pizzeria Azzurri aus Tailfingen, Fonti Burger, Royal Donuts aus Ebingen und die Cafébar Vieni. Es wird auch ein zusätzlicher Getränkeverkauf angeboten.

Eintrittskarten gibt es bei der Tourist-Information

Eintrittskarten für die Veranstaltung gibt es bei der Tourist-Information im Rathaus in Ebingen, Telefon 07431/160-12 04, sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter reservix.de. Wer das Konzert am 23. April nicht besuchen kann, für den besteht die Möglichkeit, sich an der Spendenaktion zu beteiligen unter dem Link: https://www.unicef.de/spendenaktion.