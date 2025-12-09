Musik für den guten Zweck: Ruster Kapelle widmet der Natur eine eindrucksvolle Sinfonie

Das 24. Benefizkonzert der Ruster Musiker stand ganz im Zeichen des Waldes. Das Orchester schickte die Zuhörer auf eine Reise durch das globale Ökosystem.
Bei ihrem mittlerweile 24. Benefizkonzert hat sich die Musikkapelle Rust mit „Floresta Sagrada – Sinfonie des Waldes“ das globale Ökosystem und hierbei insbesondere den Wald zum musikalischen Leithema gemacht. Leider stieß der stilvolle Konzertsaal des Hotels Santa Isabel an diesem Abend an seine Belastungsgrenze. Bereits kurz nach Saalöffnung waren die Sitzplätze belegt. Die Stehplätze nahmen erst nach dem Konzertteil der Jungmusik ab.