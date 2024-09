Musik, Freibier, gutes Essen: Feuerwehrhock in Grafenhausen kommt gut an

1 Die „Wieber Buabe“ heizten beim Feuerwehrhock in Kappel-Grafenhausen mächtig ein. Foto: Rest

Viele Besucher feierten in Grafenhausen mit der Feuerwehr und zeigten ihre Wertschätzung für das Ehrenamt.









Die Arbeit und den unermüdlichen Einsatz der Feuerwehr kann nicht hoch genug geschätzt und gewürdigt werden, was sich auch am Wochenende durch den zahlreichen Besucher der vielen Gäste aus nah und Fern beim Hock der Feuerwehr Kappel-Grafenhausen zeigte. „Das Ehrenamt, das die Feuerwehr ausübt, ist eines von vielen und zugleich auch das Rückgrat einer Gesellschaft auf das sich die Bevölkerung auch hier in der Gemeinde bei Tag und Nacht verlassen kann“ , erklärte Bürgermeister Philipp Klotz in seiner kurzen Begrüßung vor dem ersten Fassanstich. Schon etwas routiniert und mit gezielten Schlägen hatte Klotz den Zapfhahn in das Fass getrieben, so dass in wenigen Sekunden schon das Freibier ausgeschenkt wurde.