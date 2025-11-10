Musik: Foo Fighters kommen für Konzerte nach Berlin und München

Während ihrer Europatour spielt die Rockband Foo Fighters kommendes Jahr auch zwei Konzerte in Deutschland - in Berlin und München. Was Fans wissen müssen.
Berlin - Die US-amerikanische Rockband Foo Fighters ("Everlong") kommt mit ihrer neuen Tour im nächsten Jahr für zwei Konzerte nach Deutschland. Die Shows finden in München und Berlin statt, wie die Band nun ankündigte. In München ist das Konzert am 17. Juni in der Allianz Arena geplant, am 1. Juli spielen die Musiker im Berliner Olympiastadion.