Das Akkordeon-Orchester Locherhof begeistert beim World Music Festival in Innsbruck.

Ein Wochenende voller Musik, Emotionen und Stolz: Das Akkordeon-Orchester Locherhof nahm am Wertungsspiel im Rahmen des World Music Festivals in Innsbruck teil – und kehrte mit einem beeindruckenden Ergebnis zurück.

Mit 44 von 50 möglichen Punkten erzielte das Akkordeon-Orchester Locherhof die Bestnote „hervorragend“ und sicherte sich damit den 5. Platz in der Oberstufe – einem stark besetzten Wettbewerb mit 23 teilnehmenden Orchestern aus dem In- und Ausland.

3000 Musiker reisen an

Das alle drei Jahre stattfindende World Music Festival in Innsbruck ist eines der bedeutendsten Treffen für Akkordeon- und Harmonikamusik weltweit. 160 Orchester und 3000 Musiker reisten an, um sich in verschiedenen Kategorien zu messen.

Für das Akkordeon-Orchester Locherhof begann das Abenteuer bereits am Freitag. Die Musiker reisten nach Tirol und bezogen Quartier in einem Gasthof im Vorort Lans, mit Blick auf die beeindruckende Bergkulisse der Alpen. Eine letzte Probe dort sorgte für den musikalischen Feinschliff, bevor es am Samstagmorgen ernst wurde: In der Messe Innsbruck traten die Locherhofer unter der Leitung von Dirigent Uwe Rapp vor die internationale Fachjury.

Stimmungen der Schweiz wiedergegeben

Gespielt wurde das Werk „My Switzerland“ von Hans Günther Kölz – ein Stück in vier Sätzen, das musikalisch verschiedene Motive und Stimmungen der Schweiz einfängt. Nach dem Auftritt wich die Anspannung spürbarer Erleichterung. Bei strahlendem Sonnenschein verbrachte das Orchester einen entspannten Nachmittag in Innsbruck, ehe der Abend mit einem geselligen Beisammensein beim Gastwirt in Lans ausklang.

Der emotionale Höhepunkt folgte am Sonntagmorgen: Die feierliche Siegerehrung im Innsbrucker Kongresszentrum glich einem musikalischen Fest. Alle teilnehmenden Orchester waren versammelt, und die Stimmung war ausgelassen.

Bestnote „hervorragend“

Bei der Verkündung des 5. Platzes und der Bestnote „hervorragend“ brach bei den Spielern des Orchesters großer Jubel aus. In einem spontan angestimmten Sprechgesang dankten die Musiker ihrem Dirigenten, der auf der großen Bühne die Urkunde entgegennehmen durfte.

„Dieses Ergebnis ist ein riesiger Erfolg für uns alle“, sagte ein sichtlich bewegter Rapp. Die Spieler hätten mit höchster Konzentration gezeigt, was in ihnen stecke. Die Bewertung durch die internationale Jury bestätige, dass das Akkordeon-Orchester Locherhof auch im internationalen Vergleich bestehen könne. Dieser Leistung war monatelange Probenarbeit vorausgegangen.

Duo tritt auch auf

Mia Schmid, Spielerin in der 1. Stimme des Akkordeon-Orchesters Locherhof, trat mit Vanessa Klumpp vom Akkordeon-Orchester Fluorn-Winzeln ebenfalls beim Festival an. Die beiden belegten 2024 den 2. Platz beim deutschlandweiten Akkordeon-Musik-Preis. Sie erspielten sich in Innsbruck nun das Prädikat „sehr gut“.