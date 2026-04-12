Musik-Festival in der Wüste: Sabrina Carpenter leistet sich Fan-Fauxpas bei Coachella

Was soll das Gejodel? Die US-Sängerin reagiert irritiert auf Rufe aus dem Publikum und tritt voll ins Fan-Fettnäpfchen. Sie entschuldigt sich - und macht eine klare Ansage für künftige Auftritte.
Indio - US-Popstar Sabrina Carpenter hat sich für einen als respektlos kritisierten Kommentar während ihres Coachella-Auftritts entschuldigt. "Meine Reaktion war pure Verwirrung, Sarkasmus und nicht böse gemeint.", schrieb die Sängerin ("Espresso") auf der Plattform X am Samstag nach ihrem Auftritt auf dem Musikfestival in der kalifornischen Wüste.