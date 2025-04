1 Ed Sheeran verwendet in seiner neuen Single auch ein persisches Wort. (Archivbild) Foto: Wilfredo Lee/AP/dpa

Ed Sheeran veröffentlicht seinen neuen Song «Azizam», inspiriert von persischer Kultur. Besonders in der iranischen Community findet der Titel großen Anklang.









London - Popstar Ed Sheeran begeistert mit seinem neuen Song "Azizam" Iranerinnen und Iraner weltweit. Der britische Sänger hatte das Stück bereits Mitte März bei einer spontanen Performance in New Orleans vorgestellt. Offiziell veröffentlicht der 34-Jährige "Azizam", Persisch für "Liebling", an diesem Freitag.