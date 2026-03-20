Musik-Comeback des Jahres: Was BTS zu einer der erfolgreichsten Bands macht

Nach einer mehrjährigen Pause kehrt die K-Pop-Band BTS ins Scheinwerferlicht zurück. Einst galten die sieben Südkoreaner als Underdogs, heute begeistern sie Fans weltweit.
Seoul - Kurz vor dem wohl größten musikalischen Comeback der letzten Jahre verwandelt sich das Zentrum der südkoreanischen Hauptstadt in eine riesige Outdoor-Bühne. Am Gwanghwamun-Platz in Seoul wird die Erfolgsband BTS diesen Samstag nach knapp vier Jahren ihr erstes Konzert geben, über eine halbe Million Zuschauer werden Schätzungen der Behörden nach erwartet. Um Massenanstürme zu vermeiden, wird der Verkehr in der Innenstadt weitgehend gesperrt, U-Bahn-Stationen geschlossen und mehrere tausend Einsatzkräfte der Polizei mobilisiert.