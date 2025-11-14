Musik: Charli XCX bringt neues Album Wuthering Heights heraus

«Roh, wild, gequält»: Für ihr neues Album tauchte Sängerin Charli XCX in die Welt von Emily Brontës «Sturmhöhe» ein. Das Album «Wuthering Heights» erscheint mit der neuen Verfilmung des Klassikers.
London - Die britische Sängerin Charli XCX hat ein neues Album angekündigt. "Wuthering Heights" soll am 13. Februar 2026 erscheinen und zwölf Lieder enthalten, wie die 33-Jährige auf Instagram bekannt gab. Charli XCX, die mit bürgerlichem Namen Charlotte Emma Aitchison heißt, nahm das Album demnach für die neue Verfilmung des Brontë-Klassikers auf. In dem Film von "Saltburn"-Regisseurin Emerald Fennell spielen Margot Robbie und Jacob Elordi die Hauptrollen.