Musik: Billy Idol und Mariah Carey für Rock-Ruhmeshalle nominiert

2 Mariah Carey hat Chancen auf einen Platz in der "Rock & Roll Hall of Fame". (Archivbild) Foto: Kamran Jebreili/AP/dpa

Die Nominierten für die Aufnahme in die «Rock & Roll Hall of Fame» stehen fest. Unter ihnen sind US-Sängerin Mariah Carey, der britische Rocker Billy Idol und die mexikanische Band Maná.









Los Angeles - Musik-Stars wie Mariah Carey (55), Cyndi Lauper (71), Billy Idol (69) und der 2014 gestorbene Rocker Joe Cocker stehen in diesem Jahr auf der Nominiertenliste für die Aufnahme in die "Rock & Roll Hall of Fame". Zu den insgesamt 14 Anwärtern zählen auch die britischen Bands Bad Company, New Order und Oasis, die US-Gruppen The Black Crowes, Phish, Soundgarden und The White Stripes sowie die mexikanische Band Maná.