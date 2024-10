Musik aus Schramberg: Zehn Jahre voller Klang und Leidenschaft

1 Börnaut mit (von links) Krzysztof Szczesny (Gitarre), Lucas Porzel (Gitarre), Dennis Kärcher (Stimme), Mario Jagic (Bass) und Gerhard Lang (Schlagzeug) Foto: MIS

Börnaut feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen und hat sich längst einen Namen weit über die Grenzen Schrambergs hinaus gemacht.









Gegründet von vier Musikern im Jahr 2014, hat sich die Gruppe rasch in der regionalen Musiklandschaft etabliert. Im Jahre 2019 erfuhr Börnaut einen Wechsel am Schlagzeug und erweiterte ihre Besetzung um eine zusätzliche Gitarre, was ihren dynamischen Stil weiter bereicherte. Die Konzerte von Börnaut sind für ihre mitreißenden Live-Performances bekannt denn die Band versteht es, das Publikum mit ihrer Leidenschaft und Dynamik in ihren Bann zu ziehen.