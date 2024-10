Dieser Anlass muss gefeiert werden: Am Samstag, 9. November, sind in der Kastellhalle Waldmössingen Viera Blech und die Heimathelden zu Gast.

In den vergangenen zehn Jahren erlebten LauterBlech schon viele Highlights. Sie durften bereits als Vorgruppe der Scherzachtaler, Wilfried Rösch oder Viera Blech auftreten oder beim Kreismusikfest in Winzeln den Abend für die Fäaschtbänkler eröffnen. In der gerade für die Blasmusik sehr schweren Corona-Zeit ging man ein lang geplantes Projekt an und konnte mit der großartigen Unterstützung von Tonmeister Mathias Gronert Anfang 2021 die erste eigene CD namens „Gemischte Platte“ veröffentlichen.

Viera Blech kommt

Der Beginn des Jubiläumsjahres wurde genutzt, um weitere Stücke einzuspielen und bis zur Jubiläumsparty soll dann die zweite CD namens „LauterBlech – 10 Jahre“ verfügbar sein.

Neue CD liegt vor

Nachdem das Jahr 2024 durch so viele Auftritte wie noch nie in der Bandgeschichte bereits sehr erfolgreich war, folgt nun in Waldmössingen die große Jubiläumsparty. Hierbei macht sich die Gruppe selbst ein Geburtstagsgeschenk, da eine der angesagtesten Blasmusikformationen der Szene in Waldmössingen zu Gast sein wird – Viera Blech.

Somit schließt sich ein Kreis, da LauterBlech beim zweiten Auftritt in Sulzbach bereits Vorgruppe von Viera Blech sein durfte. Die sieben professionellen Musiker aus Tirol touren seit genau 20 Jahren durch die größten Festzelte Europas und sind zum Beispiel alljährlich Headliner eines der größten Blasmusikfestivals der Welt – dem Woodstock der Blasmusik.

Heimathelden kommen

Ein weiterer Partygast werden die Heimathelden sein, welche ebenfalls zehnjähriges Bandbestehen feiern und gemeinsam mit LauterBlech Ende August schon ein tolles Geburtstagsfest beim Hofgut Neckarburg gefeiert haben.

Die Heimathelden werden den Abend in Waldmössingen um 18 Uhr musikalisch eröffnen und LauterBlech den zweiten Programmteil gestalten. Viera Blech wird mit ihrem unterhaltsamen und abwechslungsreichen Programm für den Höhepunkt sorgen.

Neue Arrangements

Die Fans von LauterBlech dürfen sich auf einen einzigartigen Abend mit vielen Überraschungen freuen, versprechen die Veranstalter. Es wird eine spezielle Verlosung geben, die neue CD wird erhältlich sein, der Fanshop bietet neue Ware und zu hören gibt es zwei komplett neue Arrangements, extra für die Gruppe komponiert.

Der Vorverkauf ist bereits gut angelaufen und es wird empfohlen, sich unter www.lauterblech.com, bei MisterMusic oder jedem Musiker mit Karten einzudecken. Bewirtet wird der Abend durch den Musikverein Waldmössingen und Einlass ist ab 17.30 Uhr in der Kastellhalle.

Info

Die aktuelle Besetzung:

Kim Haas (Gesang), Tobias Moosmann (Tenorhorn), Sebastian Schillinger (Bariton), Felix Schätzle (Posaune), Steffen Jauch (Tuba), Matthias Kuner (Schlagzeug), David Kuner (Flügelhorn), Luca Herrmann (Flügelhorn) und Tobias Brucker (Trompete).