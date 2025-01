Die Stadtkapelle Burladingen ist mitten im Endspurt für das Neujahrskonzert 2025. Deshalb waren unlängst drei Tage intensives Proben für den großen Auftritt am Sonntag, 26. Januar, in der Burladinger Stadthalle angesagt.

Die Musizierenden des Burladinger Höchststufenorchesters haben sich an einem Probenwochenende von Freitag bis Sonntag im eigenen Probelokal getroffen, um die letzten Feinheiten zu perfektionieren.

Mit voller Konzentration und viel Leidenschaft wurde an den Musikstücken gearbeitet, so der musikalische Leiter Christoph Kolb. Die Akteure wollen, dass das Publikum beim Konzert ein unvergessliches Erlebnis genießen kann.

Und wahrlich, an Mut, neue Wege zu gehen und mal etwas anderes aus zu probieren fehlt es den Musikern nicht. Denn sie greifen – zusammen mit dem Mann am Pult, dem Dirigenten Christoph Kolb – auf einen besonderen Kniff zurück. Diesmal soll das Konzert auf einer großen Leinwand zeitgleich von einer Präsentation begleitet werden.

Bilder und Videos untermalen die Stücke

Ein besonderes Highlight des Wochenendes war deshalb die Sonntagsprobe, bei der die Musikerinnen und Musiker erstmals einen Blick auf die begleitende Präsentation werfen konnten. Diese untermalt die einzelnen Stücke mit eindrucksvollen Bildern und Videos. Gespannt und neugierig verfolgten alle die Vorschau – eine tolle Einstimmung auf das, was das Publikum am Konzerttag erwarten darf.

Derlei Video- und Filmbegleitung ist in Theatern längst üblich, und der eine oder andere Regisseur greift mit diesem Kniff auf mehrere Blickwinkel gerne darauf zurück, um dem Handlungstrang eine neue oder auch intensivere Ebene zu geben. „Für das Publikum ist das ganz besonders spannend und birgt so manchen Überraschungsmoment“, heißt es.

„Wir freuen uns schon riesig auf das Konzert und können es kaum erwarten, unser Programm endlich zu präsentieren“, sagt der Dirigent Kolb über seine engagierten Musikerinnen und Musiker.

Konzertiert wird am Sonntag, 26. Januar, ab 16 Uhr im Wolfgang-Grupp-Saal der Burladinger Stadthalle in der Albstraße. Einlass ist ab 15.30 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf bei allen aktiven Musikern sowie per E-Mail unter vorstand@stadtkapelle-burladingen.de zu bekommen. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Die Stadtkapelle freut sich darauf, mit allen Besucherinnen und Besuchern musikalisch in eine neue Ära zu starten.