Musik auf der Festspielhausbühne: „Laut und Lokal“ ist Programm bei Konzert in Simmersfeld

Bei der Veranstaltung der Kulturwerkstatt Simmersfeld treten am 13. Juni ab 19 Uhr verschiedene Bands im Festspielhaus in Simmersfeld auf.
Ein Abend, zwei Bühnen, vier Bands: „Laut und Lokal“ bringt die Musikszene aus der Region auf die Bühne. Im Festspielhaus und unter freiem Himmel geben regionale Acts hautnah ihr Bestes für einen gelungenen Festival-Abend, heißt es in der Ankündigung. Vom intimen Sitzkonzert bis zur energiegeladenen Rockshow werden alle musikalischen Bedürfnisse gestillt: Für 10 Euro gibt es einen unvergesslichen Abend mit viel Livemusik und Gänsehaut-Momenten.