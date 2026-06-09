Musik auf der Festspielhausbühne: „Laut und Lokal“ ist Programm bei Konzert in Simmersfeld

Ein Abend, zwei Bühnen, vier Bands: „Laut und Lokal“ bringt die Musikszene aus der Region auf die Bühne. Im Festspielhaus und unter freiem Himmel geben regionale Acts hautnah ihr Bestes für einen gelungenen Festival-Abend, heißt es in der Ankündigung. Vom intimen Sitzkonzert bis zur energiegeladenen Rockshow werden alle musikalischen Bedürfnisse gestillt: Für 10 Euro gibt es einen unvergesslichen Abend mit viel Livemusik und Gänsehaut-Momenten.

Betty's Garden Ab 19 Uhr spielt Betty’s Garden. Betty’s Garden ist alles andere als eine gewöhnliche Coverband. Die bunt gemischte Formation besteht aus Musikern, die aus der Murgtäler Musikszene nicht mehr wegzudenken sind und in Bands wie Headsalad, Bulletproof, Tikibar und Sweet Temptation ihre Spuren hinterlassen haben. Zu hören ist eine zeitlose Mischung aus Rock- und Popklassikern: unvergessliche Hits der 1980er und 1990er bis hin zu aktuellen Chartstürmern. Groovige Sounds, mitreißende Hooks und rockige Beats gehen direkt unter die Haut und in die Beine. Auf dem Programm stehen Titel, die selten gecovert werden, aber sofort zünden: tanzbar, überraschend, mitreißend.

Universal Monkey Theatre Ab 20.15 Uhr steht die Band Universal Monkey Theatre auf der Bühne. Die Tübinger Alternativrock-Kapelle mischt Grunge, Indie, Punkrock, Postrock, Rock’n’Roll und mehr zu einem eigenständigen Sound, der sich nicht festnageln lässt. Mal druckvoll und direkt, mal vertrackt und überraschend – die drei Musiker von Universal Monkey Theatre spielen mit Erwartungen, brechen Strukturen auf und setzen sie neu zusammen. Ihr Sound lebt von Kontrasten: treibende Gitarren treffen auf dynamische Rhythmuswechsel, eingängige Passagen auf eruptive Ausbrüche. Zwischen klarer Kante und experimenteller Spielfreude entsteht ein Rock-Mix, der ebenso tanzbar wie fordernd ist.

Tim Beam Ab 21.30 Uhr ist die Band Tim Beam with Knipper & M.C. Ugh mit ihrem Album „What happens on the Road“ an der Reihe. Die Tour zum Album-Release umfasste seinerzeit rund 30 Konzerte. In Deutschland, Frankreich, der Schweiz und auch in Polen. Nun, zur Volljährigkeit des Albums, treten die drei Macher Knipper, M.C. Ugh und Tim Beam nach rund 15 Jahren zum ersten Mal wieder gemeinsam auf mit Hardrock vom Barhocker und feinstem Acoustic-Rock – echte, handgemachte Livemusik mit Herz, Seele, Satzgesang und einer außergewöhnlichen Leadgitarre.

Doppelkinn Den Abschluss ab 22.45 Uhr macht Doppelkinn. Die fünf erfahrenen Hobby-Musiker aus dem Raum Freudenstadt spielen ausschließlich live (Drums, Git, Bass, Keys) und sind mit mehreren Sängern gut gewappnet für lockere Sprüche und deutschsprachige Hits aus Rock und Pop der vergangenen 40 Jahre - zum Beispiel von Nena, den Toten Hosen, Christina Stürmer und Revolverheld.

Die Veranstaltung

Einlass

ist ab 18.30 Uhr. Tickets

kosten zehn Euro. Weitere Informationen

und Tickets gibt es auf der Homepage der Kulturwerkstatt Simmersfeld. Die Veranstaltung wird gefördert vom Land Baden-Württemberg im Rahmen des Programms POPLÄND „Perspektive Pop 2.0“.