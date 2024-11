Gewagte Aufführung in Ebingen Mittendrin auf der Schädelhöhe

Es war gewagt, was Steffen Mark Schwarz, Kantor der evangelischen Kirchengemeinde Ebingen, da zur Sterbestunde Jesu am Karfreitag geplant hatte. Doch das Experiment ist geglückt: Selten war die Karfreitagsstimmung so greifbar wie diesmal.