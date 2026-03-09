Musicals in Rottweil: Das Projekt Musical-Gala spannt sich über drei Generationen

Die Akteure der Musikakademie der Talentwerkstatt43 haben mit der Premiere der Musical-Gala II vor ausverkauftem Haus ein beeindruckendes Spektakel präsentiert.
Grandiose Sängerinnen und Sänger, eine bunte Flut an Kostümen und eine beeindruckende Bühnenshow gab es am Sonntag bei der Premiere der Musical-Gala im ausverkauften Festsaal der Gymnasien. Die gut 70 Akteure der Musikakademie der Talentwerkstatt43 – der jüngste ist übrigens gerade mal vier Jahre alt – boten dem begeisterten Publikum zweieinhalb Stunden Musikgenuss.